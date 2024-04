大人気ナイトブラ｢PGブラ｣シリーズから、“日中専用”の補正ブラが登場♡

Belletiaは、大人気のナイトブラ「PGブラ」シリーズから、日中専用の補正ブラ「PGブラDAY」を2024年5月より発売します。また、応援購入サービスMakuake(マクアケ)にて、2024年4月1日(月)~4月29日(月)の期間限定で先行販売いたします。バスト専門サロン×育乳の神が開発をした補正ブラ。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。

PGブラシリーズの新作

日中、活動中のさまざまな動きに対応し、縦揺れや衝撃からバストをしっかりと守る、プロの特別設計の補正下着をお届け。

3D補正機能をそなえたこのアイテムは、さまざまなバストの形状に合わせて、ぴったりなフィット感を届け、ストレスフリーな着心地とサポート力をかなえます。

日々のライフスタイ ルをうつくしく、健康的に支えるために、こだわりを詰め込んだ設計です。

【HEAVEN Japan】ビスチェリーナに春の新色・ライトグリーンとグレーが登場♪

PGブラDAYの詳細

PGブラDAYが差をつける秘密は、独自のデザインによって、こまかいところまでこだわった機能性が搭載。

①脇肉スッキリ

2本のサイドボーンと脇が高めの構造で、脇肉をバストに寄せます

②ボリュームアップ

立体構造のパッドとカップ(バストを寄せて上げる)で、さまざまなバストに密着

③上向きキープ

伸びの良いストラップでしっかりと持ち上げるのに、着け心地もバツグン◎

こだわりを詰め込んだ6つの美バスト特別設計。

①3D補正機能

特殊な構造カップでバストをしっかりと寄せ上げ、立体パッドで下から支えることで、バストをうつくしく。

②特殊ワイヤーと2本のサイドボーン

胸の動きに合わせて形をキープ、バストをしっかりとホールドし、バスト本来の位置をキープ。

③肩ひもストラップ

肩ひもを調整し、バストをしっかり上向きにキープ。

④バック構造

背中の段差を補正、うつくしいボディラインを作ります。

品質の良いパワーネットで背中や中央の段差をなめらかに。

⑤3列・4段階アジャスター

体形に合わせて調節ができるアジャスターで、フィット感を自在に調整し、背中のラインをすっきりと。

⑥やさしい着け心地

伸びる素材のパワーネットと動く、前中心の構造で、肌にやさしい着心地をお届け。快適さをこだわった設計です。

サイズごとに単品から4枚セットまで、数量限定のお得な超早割。

【超早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 単品

【超早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 2枚セット

【超早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 4枚セット

PGブラDAYとPGショーツのお得なセット割、さらにバストサロン「p-Grandi」の施術券が付いたセットも。

【セット割】PGブラDAY1枚 M or Lサイズ PGショーツMサイズセット

【セット割】PGブラDAY2枚 M or Lサイズ PGショーツMサイズ2枚セット

【セット割】PGブラDAY4枚 M or Lサイズ PGショーツMサイズ4枚セット

【セット割】PGブラDAY1枚 Sサイズ~3Lサイズ バストサロン「p-Grandi施術券」セット

【セット割】PGブラDAY2枚 Sサイズ~3Lサイズ バストサロン「p-Grandi施術券」セット

【セット割】PGブラDAY4枚 Sサイズ~3Lサイズ バストサロン「p-Grandi施術券」セット

全サイズ、単品から4枚セットまで、早割でさらに手頃に◎

【早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 単品

【早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 2枚セット

【早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 4枚セット

各種リターンは数量限定です。

ストレスフリーな日中専用の補正ブラ

今回は「PGブラシリーズ」から展開される、日中専用の補正ブラ「PGブラDAY」を紹介しました。

バスト専門サロンと育乳の神が開発した「PGブラDAY」は、日中のバストケアが気になる方にぴったりの商品。

ナイトブラだけでなく、日中のバストケアを気軽にしたい方・お悩みがある方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください♪