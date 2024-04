MUDANIとTRH.Nの2社を設立！「Nazuna」一棟貸宿泊施設の運営事業・EC事業を分社化

京都を中心に高級旅館や一棟貸し宿泊施設を多数展開する「Nazuna」は、2024年4月1日(月)より組織体制の変更と、一棟貸宿泊施設の運営事業・EC事業を分社化することを発表しました。

「Nazuna」一棟貸宿泊施設の運営事業・EC事業を分社化

Nazunaは2018年の設立から、“おせっかい”を通じて仲間の幸せとゲストの感動を追求し、人と人との繋がりの素晴らしさを後継することを使命に掲げてきました。

今後はこの理念を追求することはもちろん、事業戦略に合わせた人材配置を行い、各事業機会の最大化を図ることを目指していきます。

また、Nazunaとしてはより旅館運営事業に集中し、店舗拡大の加速にもコミットしていきます。

Nazunaの新しい組織体制

Nazunaは、2024年3月まで代表取締役社長を務めた大門 真悟氏を会長とし、新たな代表取締役に渡邊 龍一氏が就任します。

〜2024年3月:株式会社Nazuna

代表取締役 大門 真悟

取締役 渡邊 龍一

取締役 狩野 裕俊

2024年4月〜:株式会社Nazuna

代表取締役会長 大門 真悟

代表取締役 渡邊 龍一

取締役 狩野 裕俊

分社化について

「株式会社MUDANI」「株式会社TRH.N」の2社を新たに設立。

代表取締役として大門 真悟 氏が就任し、Nazunaの一部事業を新会社へ譲渡することとします。

<株式会社MUDANI>

代表取締役 大門 真悟

事業内容:一棟貸宿泊施設の運営

<株式会社TRH.N>

代表取締役 大門 真悟

取締役 渡邊 龍一

取締役 狩野 裕俊

事業内容:EC事業、商品開発

<株式会社Nazuna obi>

代表取締役 大門 真悟

事業内容:地方創生事業、宿泊施設運営事業

新マネジメント体制

株式会社Nazuna、株式会社MUDANI、株式会社TRH.Nの経営・マネジメントを行うメンバーのプロフィールです。

新たに顧問として迎える梅原 英哉 氏、筧 将英 氏の2名もあわせて紹介します。

渡邊 龍一:株式会社Nazuna 代表取締役、株式会社TRH.N 取締役

大学在学中に飲食店の店長に就任、24歳でエリアマネージャーに昇格。

その後コロンビア・ワークス株式会社に入社、不動産デベロッパー営業、人事総務部、運営事業部での経験を経てNazunaに参画、マーケティング部門でコロナ禍にさまざまな施策を実行。

2023年に取締役に就任。

今後の日本の主たる事業となる観光業をより強固なものにし、盛り上げていくために改革は必須です。

Nazunaは、業界ではめずらしい平均年齢26歳の若手チーム。

また私自身を含め、他業界からの転職者が7割という構成です。

このチームだからこそ変革を起こせるのではないかと思っています。

超える山は高いですが、まずは「働きがいの向上」「離職率の低下」「若手育成」そして「Nazunaとしての店舗拡大」に取り組みます。

店舗については、関東圏や九州方面への進出、また有名温泉エリアの出店もしていきたいと考えています。

まだまだ小さい会社ですが、業界の改革に賛同いただける企業様とともに一歩ずつ前に進んでいきます。

こうあるべきを排除し、ワクワクする宿泊業界にしていきたい。

そしてNazunaは宿泊業にとらわれず常に新しい形を模索し、挑戦し続けます。

大門 真悟:株式会社MUDANI/株式会社TRH.N/株式会社Nazuna obi 代表取締役、株式会社Nazuna 代表取締役会長

滋賀県出身。

関西大学卒業。

卒業後は商社へ就職し、その後2014年に株式会社Yumegurashiを設立、インバウンドの旅行事業を開始。

その後宿泊業に参入。

2018年に株式会社Nazunaを設立し、宿泊事業を譲渡。

狩野 裕俊:株式会社Nazuna/株式会社TRH.N 取締役

大阪府出身。

立命館大学卒業後から、Nazunaに入社するまで3つの宿泊業を経験。

1つ目は大学近くの宇多野ユースホステルで3年間勤務。

2つ目は直島のベネッセハウスで勤めながら1年半島暮らし。

3つ目は飛騨高山のスーパーホテル。

その後、2016年から株式会社Nazunaに参画。

梅原 英哉:株式会社Nazuna 顧問

株式会社リンクアンドモチベーションにてベンチャー中小企業の責任者として、地方を中心とした多くの企業の組織づくり/ヒトづくりを経験。

2022年に地方創生推進室を立ち上げ室長も務める。

その後、日本酒を通じて日本の素晴らしさを世界に届ける株式会社京伝びとを設立。

筧 将英:株式会社Nazuna 顧問

株式会社電通に新卒で入社し、14年間ストラテジックプランナーとしてマーケティング・コミュニケーション・ブランド戦略や商品企画・新規事業開発など多数の大手クライアントからスタートアップまでを担当。

またスタートアップ専門組織や他社との協業プロジェクトの立ち上げなどをおこなう。

その後FOR YOU株式会社に参画。

執行役員としてマーケティング戦略の立案から実行に関わり売上・利益の最大化と事業成長の責任を担っている。

