台湾のポップ・ロック・バンド宇宙⼈(Cosmos People)の来日ライブが発表となった。2024年6月15日(土)、16日(日)東京・渋谷WWW Xにて、4年ぶりとなる来日ワンマンライブだ。2023年には、中華圏最⼤の⾳楽アワード「⾦曲奨」にて「最優秀バンド賞」を受賞し、2024年はバンド結成20年、そして日本デビュー10年の記念すべきアニバーサリーイヤーを迎えている状況だ。4月27日に台湾で開催されるキャリア2度目となる台北最大のコンサートホール台北アリーナでの単独公演は、チケットも即日ソールドアウトしており、この来日公演はそのスピンオフ公演ともいうべきものとなる。宇宙人(Cosmos People)の一段とスケールアップしたパフォーマンスが楽しめることだろう。

<宇宙人(Cosmos People)20th Anniversary LIVE《α:Back to the Future》 in JAPAN>



2024年6月15日(土) OPEN 17:00 START 18:002024年6月16日(日) OPEN 15:00 START 16:00@東京・渋⾕WWW Xプレミアムチケット¥6,800(税込) 前方エリア、特製パス・4ショット撮影会付き前売りチケット¥5,800(税込)オフィシャル先行(抽選)受付期間:4月1日(月)18:00〜4月7日(日)23:59https://eplus.jp/cosmospeople/一般プレイガイド5月4日(土)10:00〜インバウンド向けチケット5月4日(土)10:00〜https://ib.eplus.jp/cosmospeople2024