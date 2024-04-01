Novelbright Major 3rd Full Album『CIRCUS』



2024年4月3日(水)発売●初回限定盤(CD+DVD)：UMCK-7236：5,000円(税込)DVD『Novelbright LIVE TOUR 2023 〜ODYSSEY〜』at Zepp DiverCity(TOKYO)スペシャルフォトブック●通常盤(CDのみ)： 品番：UMCK-1763 / 金額3,300円(税込)1.Mission2.Awesome Life ※アサヒグループ食品「ミンティア」CMソング3.雪の音 ※TVアニメ『ゆびさきと恋々』オープニングテーマ4.Sensation5.サクリファイス6.Cantabile ※アニメ『青のオーケストラ』（NHK Eテレ）第１期オープニングテーマ7.PRIDE ※TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』第1クールエンディングテーマ8.ラストシーン ※TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』第2クールオープニングテーマ9.どうして10.名残11.嫌嫌12.Empire feat. Novel Core13.Turn Back Time14.面影15.ODYSSEYDVD ※初回限定盤のみ『Novelbright LIVE TOUR 2023 〜ODYSSEY〜』at Zepp DiverCity(TOKYO)・ハミングバード・ランナーズハイ・開幕宣言・seeker・Too Late・-MC-・ラストシーン・嫌嫌・candle・-MC-・愛とか恋とか・また明日・ツキミソウ・Cantabile・Shadow・夜空に舞う鷹のように・フェアリーテール・フォーリン・ヴィーナス-MC-・青春旗・Morning Light・Walking with you・-MC-・拝啓、親愛なる君へ・-ENCORE-・夢花火・PRIDE先着特典・NOVELCITY会員限定特典：ラバーコインケース (約H50×W80mm)・セブンネットショッピング：アクリルキーホルダー・TOWER RECORDS：A2オリジナルポスター・TSUTAYA：オリジナルステッカー・Amazon.co.jp：メガジャケ (初回限定盤 / 通常盤)・その他拠点店(HMV,UNIVERSAL MUSIC STOREなど) ：ミニジャケットステッカー(8cm×8cm)※特典は先着で数に限りがございます。ご予約・ご購入の際は店舗/ECサイトにて特典の有無をご確認ください。※また店舗によって特典の取り扱いのない店舗もございます。※特典はお買い上げの際にお渡しいたします。