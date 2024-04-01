Novelbright、新作『CIRCUS』全曲ダイジェストトレーラー公開
2024年4月3日に発売されるNovelbrightの3rdアルバム『CIRCUS』から、アルバム全曲を一部試聴できるダイジェストトレーラーが公開された。
『CIRCUS』には、アサヒグループ食品『ミンティア』CMソングである「Awesome Life」や、TVアニメ『ゆびさきと恋々』オープニングテーマ「雪の音」、アニメ『青のオーケストラ』（NHK Eテレ）第１期オープニングテーマ「Cantabile」、TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』第1クールエンディングテーマ「PRIDE」・第2クールオープニングテーマ「ラストシーン」といった数々のタイアップ曲が軒を並べている。これらの音源と合わせて、トレーラー映像では、新録7曲の音源も初解禁となった。
初回限定盤
通常盤
Novelbright Major 3rd Full Album『CIRCUS』
●初回限定盤(CD+DVD)：UMCK-7236：5,000円(税込)
DVD『Novelbright LIVE TOUR 2023 〜ODYSSEY〜』at Zepp DiverCity(TOKYO)
スペシャルフォトブック
●通常盤(CDのみ)： 品番：UMCK-1763 / 金額3,300円(税込)
1.Mission
2.Awesome Life ※アサヒグループ食品「ミンティア」CMソング
3.雪の音 ※TVアニメ『ゆびさきと恋々』オープニングテーマ
4.Sensation
5.サクリファイス
6.Cantabile ※アニメ『青のオーケストラ』（NHK Eテレ）第１期オープニングテーマ
7.PRIDE ※TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』第1クールエンディングテーマ
8.ラストシーン ※TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』第2クールオープニングテーマ
9.どうして
10.名残
11.嫌嫌
12.Empire feat. Novel Core
13.Turn Back Time
14.面影
15.ODYSSEY
DVD ※初回限定盤のみ
『Novelbright LIVE TOUR 2023 〜ODYSSEY〜』at Zepp DiverCity(TOKYO)
・ハミングバード
・ランナーズハイ
・開幕宣言
・seeker
・Too Late
・-MC-
・ラストシーン
・嫌嫌
・candle
・-MC-
・愛とか恋とか
・また明日
・ツキミソウ
・Cantabile
・Shadow
・夜空に舞う鷹のように
・フェアリーテール
・フォーリン・ヴィーナス
-MC-
・青春旗
・Morning Light
・Walking with you
・-MC-
・拝啓、親愛なる君へ
・-ENCORE-
・夢花火
・PRIDE
先着特典
・NOVELCITY会員限定特典：ラバーコインケース (約H50×W80mm)
・セブンネットショッピング：アクリルキーホルダー
・TOWER RECORDS：A2オリジナルポスター
・TSUTAYA：オリジナルステッカー
・Amazon.co.jp：メガジャケ (初回限定盤 / 通常盤)
・その他拠点店(HMV,UNIVERSAL MUSIC STOREなど) ：ミニジャケットステッカー(8cm×8cm)
※特典は先着で数に限りがございます。ご予約・ご購入の際は店舗/ECサイトにて特典の有無をご確認ください。
※また店舗によって特典の取り扱いのない店舗もございます。
※特典はお買い上げの際にお渡しいたします。
Blu-ray
DVD
Novelbright Blu-ray & DVD『Novelbright LIVE TOUR 2023 〜ODYSSEY〜 FINAL SERIES』at 横浜アリーナ
Blu-ray盤(2枚組)：UMXK-1109/10：7,900円(税込)
DVD盤(3枚組)：UMBK-1323/5 6,800円(税込)
・時を刻む詩
・ランナーズハイ
・開幕宣言
・seeker
・嫌嫌
-MC-
・ラストシーン
・ハミングバード
・Friends for life
-MC-
・愛とか恋とか
・面影
・ツキミソウ
・Cantabile
-MC-
・夢花火
・Shadow
・夜空に舞う鷹のように
・Sunny drop
・フォーリン・ヴィーナス
-MC-
・青春旗
・Morning Light
・Walking with you
-MC-
・拝啓、親愛なる君へ
・流星群
・-Encore-
・Photo album
・ODYSSEY
『Behind the scenes of ODYSSEY tour』ドキュメント映像『Novelbright Premium Symphonic Concert 2023』
・ライフスコール
・開幕宣言
・Cantabile
・ハミングバード
・ツキミソウ
Blu-ray / DVD先着特典
・Amazon.co.jp：ビジュアルシート
・拠点店（NOVELCITY会員、UNIVERSAL MUSIC STORE 、TOWER RECORDS、HMV、TSUTAYA、セブンネットショッピングなど）：クリアスタンド
※特典は先着で数に限りがございます。ご予約・ご購入の際は店舗/ECサイトにて特典の有無をご確認ください。
※また店舗によって特典の取り扱いのない店舗もございます。
※特典はお買い上げの際にお渡しいたします。
＜Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜＞
会場：カナモトホール【北海道】
開場/開演 17:00/18:00
お問い合わせ：ウエス info@wess.co.jp
公演日：4月12日(金)
会場：KDDI維新ホール メインホール【山口県】
開場/開演 18:00/19:00
お問い合わせ：YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571
公演日：4月14日(日)
会場：呉信用金庫ホール(呉市文化ホール)【広島県】
開場/開演 16:00/17:00
お問い合わせ：YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571
公演日：4月19日(金)
会場：サンポートホール高松 大ホール【香川県】
開場/開演 18:00/19:00
お問い合わせ：デューク高松 087-822-2520
公演日：4月20日(土)
会場：松山市民会館 大ホール【愛媛県】
開場/開演 17:00/18:00
お問い合わせ：デューク松山 089-947-3535
公演日：4月27日(土)
会場：高崎芸術劇場 大劇場【群馬県】
開場/開演 17:00/18:00
お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
公演日：4月29日(月祝)
会場：栃木県総合文化センター メインホール【栃木県】
開場/開演 16:00/17:00
お問い合わせ：@-information https://supportform.jp/a-information
公演日：5月2日(木)
会場：名古屋国際会議場センチュリーホール【愛知県】
開場/開演 18:00/19:00
お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
公演日：5月10日(金)
会場：鯖江市文化センター【福井県】
開場/開演 18:00/19:00
お問い合わせ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
公演日：5月17日(金)
会場：白河文化交流館コミネス 大ホール【福島県】
開場/開演 17:00/18:00
お問い合わせ：ノースロードミュージック 022-256-1000
公演日：5月22日(水)
会場：Zepp DiverCity(TOKYO) ※追加公演
開場/開演 18:00/19:00
お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
公演日：5月24日(金)
会場：福岡市民会館【福岡県】
開場/開演 18:00/19:00
お問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424
公演日：5月26日(日)
会場：文化パルク城陽 プラムホール【京都府】
開場/開演 16:00/17:00
お問い合わせ：YUMEBANCHI（大阪） 06-6341-3525
公演日：6月1日(土)
会場：岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場【岡山県】
開場/開演 17:00/18:00
お問い合わせ：YUMEBANCHI（岡山） 086-231-3531
公演日：6月2日(日)
会場：出雲市民会館 大ホール【島根県】
開場/開演 16:00/17:00
お問い合わせ：YUMEBANCHI（岡山） 086-231-3531
公演日：6月6日(木)
会場：オリックス劇場【大阪府】
開場/開演 18:00/19:00
お問い合わせ：YUMEBANCHI（大阪） 06-6341-3525
公演日：6月8日(土)
会場：静岡市民文化会館 中ホール【静岡県】
開場/開演 17:00/18:00
お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション静岡 054‐284-9999
公演日：6月15日(土)
会場：都城市総合文化ホール 大ホール【宮崎県】
開場/開演 16:00/17:00
お問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424
公演日：6月16日(日)
会場：鳥栖市民文化会館【佐賀県】
開場/開演 16:00/17:00
お問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424
公演日：6月21日(金)
会場：本多の森 北電ホール【石川県】
開場/開演 18:00/19:00
お問い合わせ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
公演日：6月23日(日)
会場：岐阜市民会館 大ホール【岐阜県】
開場/開演 16:00/17:00
お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
公演日：6月28日(金)
会場：なら100年会館 大ホール【奈良県】
開場/開演 18:00/19:00
お問い合わせ：YUMEBANCHI（大阪） 06-6341-3525
公演日：6月30日(日)
会場：守山市民ホール 大ホール【滋賀県】
開場/開演 16:00/17:00
お問い合わせ：YUMEBANCHI（大阪） 06-6341-3525
公演日：7月6日(土)
会場：酒田市民会館(希望ホール) 大ホール【山形県】
開場/開演 16:00/17:00
お問い合わせ：ノースロードミュージック 022-256-1000
公演日：7月7日(日)
会場：トークネットホール仙台(仙台市民会館)【宮城県】
開場/開演 16:00/17:00
お問い合わせ：ノースロードミュージック 022-256-1000
公演日：7月26日(金)
会場：東京ガーデンシアター【東京都】
開場/開演 18:00/19:00
お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
公演日：8月5日(月)
会場：カナモトホール【北海道】 ※追加公演
開場/開演 18:00/19:00
お問い合わせ：ウエス info@wess.co.jp
【チケット料金】
ジャスティンアイランド：￥9,800(税込)
※前方エリア・特典付き
全席指定 : \7,000(税込)
https://novelbright.jp/news/detail/1706
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