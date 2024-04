総合的に健康をサポートするウェットフード！ヒルズ サイエンス・ダイエット「猫用ウェットパウチ」「犬用 ウェット缶詰」

日本ヒルズ・コルゲートは、ヒルズ独自のテクノロジーで健康をサポート出来る総合栄養食『ヒルズ サイエンス・ダイエット〈猫用〉ウェットパウチ 85g』9製品を2024年3月15日(金)に、また『ヒルズ サイエンス・ダイエット〈犬用〉ウェット缶詰 200g』7製品を2024年4月1日(月)に発売しました。

ヒルズ サイエンス・ダイエット「猫用ウェットパウチ」「犬用 ウェット缶詰」

ヒルズのサイエンス・ダイエットはライフサイエンスに基づく高品質な栄養で、さまざまな年齢や大きさ、成長過程で必要な栄養ニーズに対応します。

もし愛犬・愛猫があまり水を飲まなかったり、年齢のせいで食べる・噛むことが難しくなったりしている場合は、健康維持を考えると、水分が多くやわらかいウェットのほうが適切な場合もあります。

ヒルズのサイエンス・ダイエットウェット新製品は、必要な栄養素をきちんと摂取できるので、ドライと同じ健康をウェットでも美味しくサポートできます。

猫用 9製品について

(1)自然派成分で酸化防止/合成着色料・香料不使用だから安心

(2)ドライと同じサポートを!総合的にウェットでも健康をサポート

(3)グレイビイソースがポイントの猫ちゃんが喜ぶ愛情たっぷりのウェットフード

■製品名

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈猫用〉ウェットパウチ アダルト 1〜6歳 チキン 85g

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈猫用〉ウェットパウチ アダルト 1〜6歳 サーモン 85g

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈猫用〉ウェットパウチ シニア 7歳以上 チキン 85g

ヒルズ サイエンス・ダイエット〈猫用〉ウェットパウチ シニア 7歳以上 サーモン 85g

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈猫用〉ウェットパウチ 避妊・去勢後〜6歳 チキン 85g

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈猫用〉ウェットパウチ 避妊・去勢後〜6歳 サーモン 85g

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈猫用〉ウェットパウチ 腸の健康サポートプラス チキン 85g

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈猫用〉ウェットパウチ シニアトータルケア機能 7歳以上 チキン 85g

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈猫用〉ウェットパウチ シニアトータルケア機能 7歳以上 サーモン 85g

■製品概要

内容量 :85g

ケース入数 :4×12

ケース重量 :4,700g

個装サイズ(高×幅×奥行) :140×95×25mm

ケースサイズ(高×幅×奥行):145×400×200mm

賞味期限 :18ヶ月

原産国 :フランス

推奨小売販売価格 :ケース9,504円、バラ198円

犬用 7製品について

(1)ドライと同じサポートを!総合的にウェットでも健康をサポート

ヒルズ独自のテクノロジー使用のスペシャルケアラインナップまで登場

(2)小型犬のためだけに設立されたヒルズ小型犬イノベーションセンターにて研究された小型犬専用の栄養サポート

(3)研究を重ね、愛犬が喜ぶフォームをイノベーション!小型犬の小さなお口サイズにも合う口当たりがよく水分も更に補給しやすいヒルズ史上初、なめらかなムースタイプ

■製品名

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈犬用〉ウェット缶詰 小型犬用 アダルト 1〜6歳 チキン ムース 200g

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈犬用〉ウェット缶詰小型犬用 アダルト 1〜6歳 ビーフ ムース 200g

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈犬用〉ウェット缶詰 小型犬用 シニア 7歳以上 チキン ムース 200g

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈犬用〉ウェット缶詰 小型犬用 シニア 7歳以上 ビーフ ムース 200g

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈犬用〉ウェット缶詰 小型犬用 パピープレミアム 12ヶ月まで チキン ムース 200g

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈犬用〉ウェット缶詰 小型犬用 腸の健康サポートプラス 1歳以上 チキン ムース 200g

・ヒルズ サイエンス・ダイエット〈犬用〉ウェット缶詰 小型犬用 腸の健康サポートプラス 1歳以上 チキン ムース 200g

■製品概要

内容量 :200g

ケース入数 :12

ケース重量 :2,916g

個装サイズ(高×幅) :58×70mm

ケースサイズ(高×幅×奥行):60×305×230mm

賞味期限 :24ヶ月

原産国 :イタリア

推奨小売販売価格 :ケース2,556円、バラ213円

