LET ME KNOWの新曲「1800」の配信とMVが好評だ。

今年の1月から活動を開始した、ブラジル、イタリア、日本の3カ国の血が流れるMatty(Vo.)をヴォーカルに、サウンドをプロデュースする実の双子であるKen_M(Gt.)とLyo(Dr.)で構成される3人組バンドのLET ME KNOW。

3月6日には早くも2nd Digital Single「1800」をリリース。イントロから心が踊るテキーラの名前を冠したこのアッパーなナンバーは、彼らのライブでは既にマストチューンで、ミックスや音作りも洋楽を意識したビビットな仕上がりだ。

その後公開されたMVは、アートディレクターであるKeitaro Terasawaとタッグを組み、シンプルであることを恐れない、LET ME KNOWの3人ならではの堂々とした初の映像作品に仕上がっている。

活動開始からわずか3ヶ月足らずでInstagramのフォロワーは1万人を超え、ライブ映像を切り抜いたリール動画は計150万回程再生されている。

ライブでも着実に動員を増やしており、5月31日(金)には早くも原宿RUIDOで初のワンマンライブが決定した。原宿ではストリートライブも敢行しており、SNSで告知されると、その姿を一目見ようと駆けつけるファンが多数。LET ME KNOWの存在を知らない通りすがりの流行りに敏感な若者たちも、次なる流行を感知し、その足を止め音楽に耳を傾ける。

突如現れその存在感を示すLET ME KNOW。2024年は彼らから目が離せなくなりそうだ。

【Mattyコメント】

「1800」は勇気が必要な場面で思い出して欲しい、男らしく背中を押してくれる曲です。LET ME KNOWとして初のミュージックビデオも併せてお楽しみください。

【楽曲情報】

LET ME KNOW 2nd Digital Single「1800」

Music : MattyLyrics : MattyArrangement : Ken_M & LyoVocal : MattyGuitar : Ken MDrums : LyoBass : Koudai Inaba (Helsinki Lambda Club)Mixing & Mastering : Toshikazu YoshiokaCover Designed by : Keitaro Terasawa