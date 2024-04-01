ÇµÌÚºä46¤ÎºÇÇ¯¾¯16ºÐ¡¢¾®Àî ºÌ¤¬½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ......¶ÛÄ¥¤·¤ÆÅÝ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾®Àî ºÌ
Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÇµÌÚºä46¤«¤é¡¢¸½ÌòºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾®Àî ºÌ¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤¢¤ä¡Ë¤¬4·î1Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤16¡¦17¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤ì¤«¤é¤òÃ´¤¦Èà½÷¤¬¸«¤»¤ë¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤È»þÀÞ¸«¤»¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¡£¤½¤·¤Æ"¹ñÌ±¤ÎËå"¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤Ë¤ÏÇ¯¾å¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹
¡½¡½½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï½éÅÐ¾ì¡£»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¾®Àî¡¡¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ä¥¸¥§¥ó¥¬¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢Äà¤êËÙ¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿°ìÆü¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯Äà¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤âÄà¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÉáÃÊ¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¡ÖÆü¾ï¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¾®Àî¤µ¤ó¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡©
¾®Àî¡¡ËèÆüÉ¬¤º¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÏÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤È¡ÖTVer¤ò»È¤¨¤Ð¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤â´Ñ¤é¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ç®¤á¤Î¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¡£
º£´ü¤Ï8ËÜ¤¯¤é¤¤´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤ÎÂ¿¤¤ºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ª¼Çµï¤ÎÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Àî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¤â¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢¸Þ´üÀ¸¤ÏÇµÌÚºä46"5´üÀ¸"ÈÇ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Î·Î¸ÅÃæ¤Ç¡£
±ÇÁü¤È°ã¤Ã¤ÆÀ¼¤ÎÂç¤¤µ¤ÇÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀèÇÚÊý¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÉñÂæ¤òÅØÎÏ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¾å¼ê¤¤¤ä¤êÊý¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾®Àî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤³¤È¿åÌî°¡Èþ¡£ÌòÊÁ¤È¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
¾®Àî¡¡¤ª¤·¤È¤ä¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ç¡©¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤·¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¹Ö»Õ¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®Àî¤µ¤ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¾®Àî¡¡¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¡¢¼Â¤Ï½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯¾å¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¡¡¢´Ø·¸¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¡Á¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½ÀèÆü¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÇµÌÚºä46¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Âº·É¤¹¤ëã·Æ£ÈôÄ»¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¤ä¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àî¡¡¤¢¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ......¶ÛÄ¥¤·¤ÆÅÝ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Â´¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»³²¼¤µ¤ó¤È»×¤¤½Ð¤¬ºî¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢4Æü´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Çßß·¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï»ä¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥³¥±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Çßß·¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×!?¡×¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£MC¤â¤º¤Ã¤È´°àú¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÇßß·¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤......¡×¤È»×¤¤Â³¤±¤¿4Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®Àî¤µ¤ó¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ëÇßß·¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é´î¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ÇµÌÚºä46Ï»´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®Àî¤µ¤ó¤â¤ª¤½¤é¤¯ºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀèÇÚ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®Àî¡¡ÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤ÀÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡×¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹¥´ñ¿´¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¸åÇÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡áÀäÂÐ¤Ë²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ä¹¤¯Â³¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÎÊÑ²½¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®Àî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖºÇÇ¯¾¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼õ¸³¼Ô¤Î¥³¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¾®Àî¡¡¥ê¥â¡¼¥ÈÌÌÀÜ¤È¤«¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡»ä¤Î¤È¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÅÇÈ¤¬°¤¯¤Æ¡Öº£¤³¤ì¡¢È¾ÌÜ¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤......¡©¡×¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡ÖÅÅÇÈ¤Î¶¯¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼õ¸³¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£
¡½¡½¼Â¤Ï½ÅÍ×¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÄÃæ¤¢¤æÈþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Èø¸ÅÌ´·î¡ÊGiGGLE¡Ë
¡ü¾®Àî ºÌ¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤¢¤ä¡Ë¡¡
2007Ç¯6·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹154Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿¡¡
ÆÃµ»¡á¥É¥é¥à¡ÊÆÈ³Ø¡Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¡¡
Ä¹½ê¡á·ò¹¯¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤È¤³¤í¡¡
¡»2022Ç¯2·î¡¢±þÊçÁí¿ô8Ëü7000¿ÍÄ¶¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤Ë¸Þ´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£ÇµÌÚºä46 35th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÊ¿Åù¡Ù¤¬4·î10Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¡ØÇµÌÚºä46 5´üÀ¸¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢ÇµÌÚºä¤Ë¤¤¤¿¡×¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
ÇµÌÚºä46¸ø¼°X¡Ú@nogizaka46¡Û¡¡
ÇµÌÚºä46¸ø¼°Instagram¡Ú@nogizaka46_tv¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ª¥¥æ¥¦¡Êshort cut¡Ë¡¡»£±Æ¡¿¼ÄÅÄÄ¾¿Í