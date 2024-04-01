【桜花賞想定騎手】クイーンズウォークは川田将雅騎手、アスコリピチェーノは北村宏司騎手
4月7日に阪神競馬場で行われる、第84回桜花賞(3歳・牝・GI・芝1600m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。
クイーンCで圧倒的な強さを見せたクイーンズウォーク(牝3、栗東・中内田充正厩舎)は川田将雅騎手、無傷3連勝で阪神JFを勝ったアスコリピチェーノ(牝3、美浦・黒岩陽一厩舎)は北村宏司騎手。
※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定
※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。
アスコリピチェーノ 北村宏司
イフェイオン 西村淳也
エトヴプレ 藤岡康太
オウバイトウリ ○○
オオナミコナミ ○○
キャットファイト 大野拓弥
クイーンズウォーク 川田将雅
クリノオリーブ 角田大河
クリノハレルヤ 富田暁
コラソンビート 横山武史
シカゴスティング 浜中俊
ジューンブレア 武豊
ショウナンマヌエラ 岩田康誠
スウィープフィート 武豊
ステレンボッシュ J.モレイラ
セキトバイースト 藤岡佑介
セシリエプラージュ M.デムーロ
タガノエルピーダ ○○
チェルヴィニア ○○
テウメッサ 岩田望来
ネグレスコ ○○
ハワイアンティアレ 池添謙一
ボンドガール 鮫島克駿
マスクオールウィン 津村明秀
ライトバック 坂井瑠星
ルージュスエルテ 浜中俊
ワイドラトゥール 北村友一