クイーンズウォークは川田将雅騎手(撮影：下野雄規)

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　4月7日に阪神競馬場で行われる、第84回桜花賞(3歳・牝・GI・芝1600m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。

　クイーンCで圧倒的な強さを見せたクイーンズウォーク(牝3、栗東・中内田充正厩舎)は川田将雅騎手、無傷3連勝で阪神JFを勝ったアスコリピチェーノ(牝3、美浦・黒岩陽一厩舎)は北村宏司騎手。

※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定
※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。

アスコリピチェーノ　北村宏司
イフェイオン　西村淳也
エトヴプレ　藤岡康太
オウバイトウリ　○○
オオナミコナミ　○○
キャットファイト　大野拓弥
クイーンズウォーク　川田将雅
クリノオリーブ　角田大河
クリノハレルヤ　富田暁
コラソンビート　横山武史
シカゴスティング　浜中俊
ジューンブレア　武豊
ショウナンマヌエラ　岩田康誠
スウィープフィート　武豊
ステレンボッシュ　J.モレイラ
セキトバイースト　藤岡佑介
セシリエプラージュ　M.デムーロ
タガノエルピーダ　○○
チェルヴィニア　○○
テウメッサ　岩田望来
ネグレスコ　○○
ハワイアンティアレ　池添謙一
ボンドガール　鮫島克駿
マスクオールウィン　津村明秀
ライトバック　坂井瑠星
ルージュスエルテ　浜中俊
ワイドラトゥール　北村友一