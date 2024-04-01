4月7日に阪神競馬場で行われる、第84回桜花賞(3歳・牝・GI・芝1600m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。

クイーンCで圧倒的な強さを見せたクイーンズウォーク(牝3、栗東・中内田充正厩舎)は川田将雅騎手、無傷3連勝で阪神JFを勝ったアスコリピチェーノ(牝3、美浦・黒岩陽一厩舎)は北村宏司騎手。

※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定

※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。

アスコリピチェーノ 北村宏司

イフェイオン 西村淳也

エトヴプレ 藤岡康太

オウバイトウリ ○○

オオナミコナミ ○○

キャットファイト 大野拓弥

クイーンズウォーク 川田将雅

クリノオリーブ 角田大河

クリノハレルヤ 富田暁

コラソンビート 横山武史

シカゴスティング 浜中俊

ジューンブレア 武豊

ショウナンマヌエラ 岩田康誠

スウィープフィート 武豊

ステレンボッシュ J.モレイラ

セキトバイースト 藤岡佑介

セシリエプラージュ M.デムーロ

タガノエルピーダ ○○

チェルヴィニア ○○

テウメッサ 岩田望来

ネグレスコ ○○

ハワイアンティアレ 池添謙一

ボンドガール 鮫島克駿

マスクオールウィン 津村明秀

ライトバック 坂井瑠星

ルージュスエルテ 浜中俊

ワイドラトゥール 北村友一