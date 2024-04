WOWOW×井上芳雄によるミュージカル番組「生放送!井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」。2024年4月10日(水)午後10時より生放送される#13のゲストに新納慎也が決定した。2023年4月にスタートした当番組は2年目に突入する。

井上と新納は、井上の初舞台となった2000年ミュージカル『エリザベート』で初共演。その後も2008年、2011年、2013年ミュージカル『ウェディング・シンガー』、2008年ミュージカル『ルドルフ ~ザ・ラスト・キス~』、2009年『Triangle~ルームシェアのススメ~』、2011年『Triangle vol.2~探し屋ジョニーヤマダ~』などで共演。舞台での共演は久しいが、井上がMCを務めるNHK総合『はやうた』や、TBSラジオ『井上芳雄 by MY SELF』などでの軽妙なトークは、この二人ならでは。その二人がミュージカルをテーマとして対談し、“ミュージカルの今”を語り合うのは当番組が初。現在、映像での活動がめざましいが舞台においてもストレートプレイやミュージカルと幅広く、そして俳優・演出家・アーティストとして活動するなど、枠の垣根なく柔靭に活躍する新納との異色の“ミュージカル”対談に期待が高まる。新納のソロナンバー歌唱はもちろん、井上とのデュエットも披露予定。20年を超える親交のある俳優二人による、One To One(一対一)のトーク&ミュージックを、ライブで届ける。

新納慎也コメント

恐らく井上芳雄にとって、業界での最初の親友は僕だったはず!当時は付き合ってるんじゃないか疑惑が浮上、その後は「老夫婦の様だ」と言われる様な関係に(笑)。あれから24年…。そんなに時が経ったのかと驚きます。長い歴史だけど、出会った頃から何も変わらない僕らの「老夫婦の会話」を生放送でお届けできればと思います!これだけは断言できる!絶対に時間が足りません!(笑)