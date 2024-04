ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。3月30日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(3月30日(土)付)を発表しました。

初登場! 先週リリースされたニューアルバム『DRAMAS』のリード曲として注目されている1曲です。先週の15位から6ランクアップ↑ 3月に開催されたライブツアー「春の大三角ツアー」のSpecial Digest Movieが、自身のYouTubeチャンネルで公開されています。ランキング圏外から再登場↑ 自身のYouTubeチャンネルに公開されている「SEKAI NO OWARI『最高到達点』ONE PIECE リリックMV」が、再生数3,100万回を突破しました。先週の16位から9ランクアップ↑ 同曲が主題歌のドラマ「春になったら」(カンテレ・フジテレビ系)は、3月25日(月)に最終回を迎えました。先週と変わらず第6位。同曲も収録されているファーストEP『映画』が、3月27日(水)にリリースされました。先週の1位から4ランクダウン↓ 現在、ライブツアー「SEKAI NO OWARI ARENA TOUR 2024『深海』」が開催中で、4月6日(土)、7日(日)には、静岡県・エコパアリーナでおこなわれます。初登場! 公開中の映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」の前章主題歌で、本作の主演をつとめている2人が歌唱しています。初登場! 同曲は、現在公開中の映画「恋わずらいのエリー」の主題歌に起用されています。先週の5位から3ランクアップ↑ 3月23日(土)のFujii Kaze Staff公式X には、セカンドアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』リリース2周年を記念して、藤井さんがお祝いのケーキを食べている写真がアップされています。そして、今週の第1位は……?先週の2位から1ランクアップ↑ 現在、全国ツアー「Creepy Nuts ONE MAN TOUR 2024」を開催中で、3月29日(金)には、DJ松永さんの地元・新潟県(新潟県民会館 大ホール)でおこなわれました。――番組ではほかにも、ゲストパートにバンド・クジラ夜の街から佐伯隼也(さえき・じゅんや/ Ba.)さん、秦愛翔(はだ・まなと/Dr.)さんが登場。ニューシングル「美女と野獣」のお話などを伺いました。

(左から)ジョージ・ウィリアムズ、秦愛翔さん、佐伯隼也さん、安田レイ



