元プロレスラーの維新力(63)が1日、10月27日に東京・新宿フェイスで2年ぶりとなる「どすこいプロレス」を開催すると発表した。

自身が東京・吉祥寺で営む飲食店「どりんくばぁー維新力の店」の開店30周年と、ドラゴンゲートで活躍する次男、ISHIN(26)のバースデー記念大会として行われる。

維新力は「おととしプロレスを引退して、昨年はボディービル大会に出させていただいた。毎年目標を持って1年を過ごしてきた中で、14年やってきて、おととしで区切りをつけたどすこいプロレスを再開したいと。ISHINもベルトを巻き、日々勉強している中で、息子の代でどすこいプロレスを引き継いでもらいたいなと思いました」と経緯を説明した。

2021年9月にデビューしたISHINは、22年11月に極悪軍「Z―brats」に加入。メキメキと頭角を現し、23年7月にはオープン・ザ・ブレイブゲート王座を初戴冠した。今大会のメインでISHINは、どすこいプロ恒例のミックスドマッチで世羅りさと組み、TAJIRI&真琴と対戦。維新力は「ドラゲーさんには、TAJIRIさんみたいな百戦錬磨のタイプはいないので、勉強ですね」と期待をかけた。

22年10月に現役を引退した維新力は、オープニングで開催される「スペシャルエキシビション4WAY初っ切りマッチ」に出場。アントニオ小猪木、ランジェリー武藤、旧姓・広田さくらとエキシビションを行う。

「楽しい中にもシビアな部分もあって、女子の美しさもあってという、どすこいプロレスならではカードができたと思う。今回はお祝いでエキシビションをやりますが、来年からはプロデューサーとして年1回やっていきたい。お店のほうは33歳でオープンして、気がつけば30年たったんだなって。目標としては70歳まではお店で頑張っていこうかなと。大会名が『ごっちゃんです!』なんですが、本当にみなさんに『ごっちゃんです!」ですね」

第3試合後の中入りでは「ボディービル・ポージング」を開催。維新力の長男で、ボディービルダーとしても活躍する飯橋理貴と初代スモウ・リキが出場する。

この他、松田慶三&ミス・モンゴル vs フェリスト&桜井裕子、ドン・フジイ&高瀬みゆき vs 清水基嗣&あきば栞、YAMATO&SAKI vs 浜亮太&柊くるみの全5試合が行われる。