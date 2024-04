ILY:1、2ndデジタルシングル「IMMM」DAYバージョンのコンセプトフォトを公開

ILY:1がイメージチェンジに成功した。彼女たちは3月30日と31日0時、公式SNSを通じて2ndデジタルシングル「IMMM」のコンセプトフォト第1弾の“DAYバージョン”を公開した。公開したイメージでILY:1は、ギャップのあるビジュアルで視線を圧倒した。特に廃倉庫のような空間を背景に、さらに大胆になった姿と抜群のビジュアルを披露した。ILY:1は、これまで披露した“清純ドル(清純+アイドル)”の少女らしい姿とは違い、ギャップのあるコンセプトを完璧にこなし、“ガールクラッシュ(女性が女性に憧れること)”の魅力を思いっきり発散してファンの心をときめかせた。

メンバーたちはデニムとホワイトカラーを活用したスタイリングと、濃いアイメイクなどでそれぞれの個性をアピールし、カメラの向こうからも感じられる強烈な眼差しで、圧倒的なオーラを放っている。ILY:1の新曲「I MY ME MINE」は、自分の内面を探して新しい姿を見せて、セレブを夢見る少女たちの気持ちを込めたナンバーで、TREASUREの作曲家P.Kがプロデューサーを務めて新しくなった音楽面でのイメージチェンジを披露する予定だ。2ndデジタルシングル「I MY ME MINE」は4月4日の正午、各音楽配信サイトを通じて発売される。