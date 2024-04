sumikaのニューシングル「Unmei e.p」が5月15日に発売となる。TVアニメーション『ダンジョン飯』の第二シーズンオープニング主題歌として起用される「運命」を含む4曲入りの作品だ。初回生産限定盤に付属されるBDには、片岡健太(Vo, G)の体調不良の為一部日程が延期となった<sumika Live Tour 2023「SING ALONG」>の振替公演として2024年1月6日開催された、高松festhalle公演より選りすぐりの11曲が収録されている。期間生産限定盤のジャケットは「ダンジョン飯」の描きおろしイラストが起用されており、BDには「運命」のMUSIC VIDEOと「ダンジョン飯」のノンクレジットオープニング映像が収録されている。

sumika 「Unmei e.p」



2024年5月15日リリース【初回生産限定盤】SRCL-12873~12874 ¥4,950 (tax in)1. 運命2. Poker Joker3. いつかの化け物4. 卒業BDsumika Live Tour 2023「SING ALONG」2024.1.6 at 高松festhalle1. Documentary 2.「伝言歌」 3. Lovers 4. ペルソナ・プロムナード 5. アイデンティティ 6. FUN 7. Babel 8. ゴーストライター 9. チェスターコパーポット 10. 絶叫セレナーデ 11. Starting Over 12. Phoenix【期間生産限定盤】(TVアニメーション『ダンジョン飯』描きおろしイラストジャケット)SRCL-12876~12877 ¥2,200 (tax in)1. 運命2. Poker Joker3. いつかの化け物4. 卒業5. 運命(TV Size)BD1. 運命 MUSIC VIDEO2. TVアニメーション「ダンジョン飯」ノンクレジットオープニング映像【通常盤】SRCL-12875 ¥1,650 (tax in)1. 運命2. Poker Joker3. いつかの化け物4. 卒業購入特典■TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く) :オリジナルポストカード■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く):オリジナルスクエア缶バッジ(40mm×40mm)■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング:オリジナルB3カレンダーポスター■楽天ブックス:オリジナルアクリルキーホルダー■Amazon.co.jp:メガジャケ■セブンネットショッピング:オリジナルピック■全国アニメイト(通販含む):オリジナルましかくブロマイド※”オリジナルましかくブロマイド”は期間生産限定盤(SRCL-12876〜12877)のみ付与対象となります。※初回生産限定盤(SRCL-12873〜12874)・通常盤(SRCL-12875)は”オリジナルましかくブロマイド”の付与対象外となりますので、予めご了承ください。■Sony Music Shop:オリジナルA4クリアファイル■sumika応援店特典:オリジナルステッカー【sumika OFFICIAL FANCLUB "ATTiC ROOM"会員限定特典】sumika OFFICIAL FANCLUB "ATTiC ROOM"会員様がSony Music Shopの対象カートにて「Unmei e.p」をご予約いただくと、先着で「オリジナルアクリルマグネット」を差し上げます。※本特典付き商品はsumika OFFICIAL FANCLUB "ATTiC ROOM"会員の方だけがご注文いただけます。※sumika OFFICIAL FANCLUB "ATTiC ROOM"会員の方は下記サイトからマイページへログインの上、購入ボタンより本商品をご注文ください。※本商品には「オリジナルアクリルマグネット」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。※Sony Music Shop内の「オリジナルアクリルマグネット」付きカート以外で「Unmei e.p」をご予約いただいても、「オリジナルアクリルマグネット」は付与されませんので、必ず専用カートにてご予約ください。予約:https://sumika-atticroom.com/s/n62/?ima=0035【早期予約者対象「J-WAVE SPARK TALK LIVE featuring sumika」 チケット購入抽選応募権利つき商品】対象期間内に初回生産限定盤(SRCL-12873〜12874)・通常盤(SRCL-12875)・期間生産限定盤(SRCL-12876〜12877)3形態の内いずれかをSony Music Shop限定カートにてご予約いただいた方に、「J-WAVE SPARK TALK LIVE featuring sumika」のチケット購入応募権利(シリアルコード)を差し上げます。そちらのシリアルコードを使用して、イープラスにてご応募いただき、ご当選されたお客様が「J-WAVE SPARK TALK LIVE featuring sumika」のチケットをご購入いただくと、本イベントにご参加いただけます。チケット購入抽選応募権利つき商品予約対象期間:2024年4月1日(月)18:00〜4月19日(金)23:59まで詳細:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/sumika/event.pdf【注意事項】※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。購入:https://sumika.lnk.to/Unmeie.p