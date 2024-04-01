KALMA、春ソング「春のシモキタ」を4/10に配信リリース
メジャーデビュー4周年を迎えたKALMAが、4月10日に新曲「春のシモキタ」をリリースする。
「春のシモキタ」は、2021年にリリースされた「さくら」に続く春ソングで、東京・ 下北沢を舞台に、これからの新生活や新たな門出を楽しみに待つワクワク感と、今すぐにでも君に会いたいという気持ちを重ねたラブソングに仕上がっている。新春を彷彿とさせる疾走感のあるギターサウンドとバンドアンサンブルが春らしい楽曲になった。
リリース情報
2024年4月24日(水)配信リリース
https://jvcmusic.lnk.to/klm_harunoshimokita
ライブ・イベント情報
5月8日(水) 兵庫・太陽と虎 開場18:30 / 開演19:00 w/the奥歯's
問い合わせ：清水音泉 06-6357-3666（平日 12:00-17:00）
5月10日(金) 大阪・UEMDA CLUB QUATTRO 開場18:15 / 開演19:00 w/アルステイク
問い合わせ：清水音泉 06-6357-3666（平日 12:00-17:00）
5月11日(土) 岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom 開場17:30 / 開演18:00 w/炙りなタウン
問い合わせ：YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571（平日 12:00-17:00）
5月14日(火) 広島・SECOND CRUTH 開場18:30 / 開演19:00 w/coming soon…
問い合わせ：YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571（平日 12:00-17:00）
5月17日(金) 宮城・darwin 開場18:30 / 開演19:00 w/ TENDOUJI
問い合わせ：G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info
5月22日(水) 福岡・LIVE HOUSE Queblick 開場18:30 / 開演19:00 w/ THE BOYS&GIRLS/明るい赤ちゃん
問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424（11:00-15:00(日祝以外)）
5月24日(金) 鹿児島・SRホール 開場18:30 / 開演19:00 w/ THE BOYS&GIRLS/明るい赤ちゃん
問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424（11:00-15:00(日祝以外)）
5月25日(土) 熊本・B.9 V2 開場17:30 / 開演18:00 w/ THE BOYS&GIRLS/明るい赤ちゃん
問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424（11:00-15:00(日祝以外)）
6月7日(金) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO 開場18:30 / 開演19:00 w/ KEYTALK
問い合わせ：ジェイルハウス 052-936-6041（平日 11:00-15:00）
6月9日(日) 愛媛・サロンキティ 開場17:30 / 開演18:00 w/coming soon…
問い合わせ：DUKE 087-822-2520（平日 11:00-17:00）
6月12日(水) 東京・LIQUIDROOM 開場18:00 / 開演19:00 w/ヤバイTシャツ屋さん
問い合わせ：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日 12:00-15:00）
6月20日(木) 群馬・SUNBURST 開場18:30 / 開演19:000 w/OCEANS
問い合わせ：SUNBURST 027-395-0425
6月22日(土) 新潟・GOLDEN PIGS RED 開場17:30 / 開演18:00 w/OCEANS
問い合わせ：FOB新潟 025-229-5000（平日 11:00-16:00）
6月25日(火) 北海道・PENNY LANE 24 開場18:15 / 開演19:00 w/coming soon…
問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日 11:00-18:00）
6月27日(木) 北海道・帯広MEGA STONE 開場18:15 / 開演19:00 w/coming soon…
問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日 11:00-18:00）
[チケット詳細]
チケット料金：前売 4,000円(税込)
※オールスタンディング(税理番号付き) / 未就学児入場不可 / 各会場ドリンク代別途必要
https://l-tike.com/kalma/
ライブ・イベント情報
日程：2024年4月11日(金) 開場18:30 / 開演19:00
会場：北海道・札幌VyPass.
チケット 前売：スタンディング \3,900 (税込) ※未就学児入場不可
https://l-tike.com/kalma/
問い合わせ：VyPass. livehouse@vypass.com / 011-211-8147
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