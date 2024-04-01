メジャーデビュー4周年を迎えたKALMAが、4月10日に新曲「春のシモキタ」をリリースする。

「春のシモキタ」は、2021年にリリースされた「さくら」に続く春ソングで、東京・ 下北沢を舞台に、これからの新生活や新たな門出を楽しみに待つワクワク感と、今すぐにでも君に会いたいという気持ちを重ねたラブソングに仕上がっている。新春を彷彿とさせる疾走感のあるギターサウンドとバンドアンサンブルが春らしい楽曲になった。

5月からは＜KALMA チャレンジャーツアー 2024~春風~＞と題した対バンツアーを5月8日(水)の兵庫・太陽と虎から、6月27日(木)の北海道・帯広MEGA STONEまで合計15公演開催する。

リリース情報

KALMA「春のシモキタ」

2024年4月24日(水)配信リリース
https://jvcmusic.lnk.to/klm_harunoshimokita

ライブ・イベント情報

＜KALMAチャレンジャーツアー2024〜春風〜＞
5月8日(水) 兵庫・太陽と虎　　開場18:30 / 開演19:00 w/the奥歯's
問い合わせ：清水音泉 06-6357-3666（平日 12:00-17:00）
5月10日(金)　大阪・UEMDA CLUB QUATTRO　開場18:15 / 開演19:00　 w/アルステイク
問い合わせ：清水音泉 06-6357-3666（平日 12:00-17:00）
5月11日(土)　岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom　　開場17:30 / 開演18:00　w/炙りなタウン
問い合わせ：YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571（平日 12:00-17:00）
5月14日(火)　広島・SECOND CRUTH　　開場18:30 / 開演19:00　w/coming soon…
問い合わせ：YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571（平日 12:00-17:00）
5月17日(金)　宮城・darwin　　開場18:30 / 開演19:00　w/ TENDOUJI
問い合わせ：G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info
5月22日(水)　福岡・LIVE HOUSE Queblick　　開場18:30 / 開演19:00　w/ THE BOYS&GIRLS/明るい赤ちゃん
問い合わせ：キョードー西日本　0570-09-2424（11:00-15:00(日祝以外)）
5月24日(金)　鹿児島・SRホール　　開場18:30 / 開演19:00　w/ THE BOYS&GIRLS/明るい赤ちゃん
問い合わせ：キョードー西日本　0570-09-2424（11:00-15:00(日祝以外)）
5月25日(土)　熊本・B.9 V2　　開場17:30 / 開演18:00　w/ THE BOYS&GIRLS/明るい赤ちゃん
問い合わせ：キョードー西日本　0570-09-2424（11:00-15:00(日祝以外)）
6月7日(金)　愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO　　開場18:30 / 開演19:00 　w/ KEYTALK
問い合わせ：ジェイルハウス 052-936-6041（平日 11:00-15:00）
6月9日(日)　愛媛・サロンキティ　　開場17:30 / 開演18:00　w/coming soon…
問い合わせ：DUKE　087-822-2520（平日 11:00-17:00）
6月12日(水)　東京・LIQUIDROOM　　開場18:00 / 開演19:00　w/ヤバイTシャツ屋さん
問い合わせ：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日 12:00-15:00）
6月20日(木)　群馬・SUNBURST　　開場18:30 / 開演19:000　w/OCEANS
問い合わせ：SUNBURST　027-395-0425
6月22日(土)　新潟・GOLDEN PIGS RED　　開場17:30 / 開演18:00　w/OCEANS
問い合わせ：FOB新潟　025-229-5000（平日 11:00-16:00）
6月25日(火) 北海道・PENNY LANE 24　　開場18:15 / 開演19:00　w/coming soon…
問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日 11:00-18:00）
6月27日(木) 北海道・帯広MEGA STONE　　開場18:15 / 開演19:00　w/coming soon…
問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日 11:00-18:00）
[チケット詳細]
チケット料金：前売 4,000円(税込)
※オールスタンディング(税理番号付き) / 未就学児入場不可 / 各会場ドリンク代別途必要
https://l-tike.com/kalma/

ライブ・イベント情報

＜KALMA presents 『マイシティ vol.1』＞
日程：2024年4月11日(金)　開場18:30 / 開演19:00
会場：北海道・札幌VyPass.
チケット 前売：スタンディング \3,900 (税込) ※未就学児入場不可
https://l-tike.com/kalma/
問い合わせ：VyPass. livehouse@vypass.com / 011-211-8147