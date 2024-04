バーガーキングから「THE FAKE BURGER(ザ・フェイク・バーガー)」が、4年ぶりに進化を遂げて再登場!

ホクホクのフレンチフライ、ゴーダチーズ、BBQソースを組み合わせた驚きのおいしさの新感覚バーガーが、2024年4月1日(月)から期間限定で楽しめます☆

バーガーキング「THE FAKE BURGER(ザ・フェイク・バーガー)」

価格:単品390円(税込)

※単品のみの販売です。セットの販売はありません

販売期間:2024年4月1日(月)〜

取扱店舗:バーガーキング店舗

※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では販売していません

バーガーキングに、4年ぶりの登場となる「ザ・フェイク・バーガー」が進化を遂げてカムバック。

ホクホクとしたフレンチフライに、まろやかなゴーダチーズスライス2枚を重ね、セサミバンズではさんでいます。

スモーキーなおいしさが特長の“ブルズアイ BBQソース”で仕上げた、驚きのおいしさの新感覚バーガーです。

ホクホクのフレンチフライ・ゴーダチーズ・BBQソースの組み合わせが絶妙な新感覚ハンバーガー。

「THE FAKE BURGER(ザ・フェイク・バーガー)」は、2024年4月1日(月)より、バーガーキング店舗にて期間限定で発売です☆

※デリバリーでは注文不可

※一部店舗では、取り扱っていません

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売です

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post フレンチフライ・ゴーダチーズ・BBQソースの組み合わせ!バーガーキング「THE FAKE BURGER(ザ・フェイク・バーガー)」 appeared first on Dtimes.