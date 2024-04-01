今夜放送『CDTVライブ！』4時間半SPタイムテーブル発表
TBS系できょう1日放送の『CDTVライブ！ライブ！』4時間30分スペシャル（後6：30〜10：57）のタイムテーブルが、番組公式サイトで公開された。
【写真】Number_i、ME:I、ZEROBASEONEら出演アーティスト
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太からなるNumber_iは番組初登場。午後8時台にデビュー曲「GOAT」をフルサイズでパフォーマンスするほか、午後9時台には「Blow Your Cover」をフルサイズでテレビ初披露する。
オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生し、4月17日にデビューを控える11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）は午後8時台に初登場。デビュー曲「Click」と、オーディション番組テーマ曲「LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜」を２曲メドレーでテレビ初披露する。
▼午後6時半〜
ZEROBASEONE「ゆらゆら -運命の花-」
Travis Japan「T.G.I. Friday Night」
FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
※50音順
▼午後7時台
竹原ピストル「よー、そこの若いの」
緑黄色社会「Mela!」
※50音順
・出張ライブ！ライブ！
AKB48「365日の紙飛行機」
平原綾香「Jupiter」
Little Glee Monster「ECHO」
※50音順
▼午後8時台
AliA「かくれんぼ」
Number_i「GOAT」
NiziU「Memories」
ME:I「Click」「LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜」
緑黄色社会「ナイスアイディア！」
※50音順
・出張ライブ！ライブ！
DOZAN11（三木道三）「Lifetime Respect」
HIPPY「君に捧げる応援歌」
※50音順
▼午後9時台
175R「空に唄えば」
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
Number_i「Blow Your Cover」
優里「ビリミリオン」
※50音順
・踊ってみた企画
Travis Japan「Teenager Forever（King Gnu）」
・出張ライブ！ライブ！
AKB48「カラコンウインク」
Little Glee Monster「ちょ待って！」
※50音順
▼午後10時台
Creepy Nuts「二度寝」
NARITA THOMAS SIMPSON「花火と君」
福山雅治「ひとみ」
優里「恋人じゃなくなった日」
※50音順
【写真】Number_i、ME:I、ZEROBASEONEら出演アーティスト
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太からなるNumber_iは番組初登場。午後8時台にデビュー曲「GOAT」をフルサイズでパフォーマンスするほか、午後9時台には「Blow Your Cover」をフルサイズでテレビ初披露する。
▼午後6時半〜
ZEROBASEONE「ゆらゆら -運命の花-」
Travis Japan「T.G.I. Friday Night」
FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
※50音順
▼午後7時台
竹原ピストル「よー、そこの若いの」
緑黄色社会「Mela!」
※50音順
・出張ライブ！ライブ！
AKB48「365日の紙飛行機」
平原綾香「Jupiter」
Little Glee Monster「ECHO」
※50音順
▼午後8時台
AliA「かくれんぼ」
Number_i「GOAT」
NiziU「Memories」
ME:I「Click」「LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜」
緑黄色社会「ナイスアイディア！」
※50音順
・出張ライブ！ライブ！
DOZAN11（三木道三）「Lifetime Respect」
HIPPY「君に捧げる応援歌」
※50音順
▼午後9時台
175R「空に唄えば」
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
Number_i「Blow Your Cover」
優里「ビリミリオン」
※50音順
・踊ってみた企画
Travis Japan「Teenager Forever（King Gnu）」
・出張ライブ！ライブ！
AKB48「カラコンウインク」
Little Glee Monster「ちょ待って！」
※50音順
▼午後10時台
Creepy Nuts「二度寝」
NARITA THOMAS SIMPSON「花火と君」
福山雅治「ひとみ」
優里「恋人じゃなくなった日」
※50音順