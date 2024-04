2024年4月20日(土)から5月12日(日)までの間、全国のイオンモール143施設で『鬼滅の刃 謎解き修業 created by SCRAP』を開催!

テレビアニメ「鬼滅の刃」に登場するキャラクターのイオンモール限定描き下ろしイラストを使った、最大級の謎解きイベントです。

スタート地点で謎解き用紙を入手し、施設内の手がかりを見つけて謎を解き、全て正解すると各章ごとのイオンモール限定特典がもらえます☆

イオンモール『鬼滅の刃 謎解き修業』

※画像はイメージです

開催期間:2024年4月20日(土)〜5月12日(日)

・【第1章】〜炭治郎たちと謎解き修業〜:2024年4月20日(土)〜4月30日(火)

・【第2章】〜柱たちからの挑戦状〜:2024年5月1日(水)〜5月12日(日)

開催場所:全国のイオンモール143施設

※一部モールを除きます

全国のイオンモールで『鬼滅の刃 謎解き修業 created by SCRAP』を開催!

今回の企画は、テレビアニメ「鬼滅の刃」に登場するキャラクターのイオンモール限定描き下ろしイラストを使った謎解きイベント。

制作は「リアル脱出ゲーム」を企画運営するSCRAPが担当しています。

『鬼滅の刃 謎解き修業 created by SCRAP』では、スタート地点で謎解き用紙を入手し、施設内の手がかりを見つけて謎を解きます。

全て正解すると、各章ごとのイオンモール限定特典をプレゼント。

限定特典は「デジタル修行修了証」と「キャラクターのボイスメッセージ」です☆

イオンモールで開催中!アニメ「鬼滅の刃」コラボイベント

「みに隊士」がやってくる!「鬼滅の刃」キャラバン

開催日程/開催場所:全国のイオンモール7施設

イオンモール甲府昭和(山梨県):2024年4月20日(土)、4月21日(日)イオンモール東浦(愛知県):2024年4月27日(土)、4月28日(日)イオンモール大和郡山(奈良県):2024年5月3日(金・祝)、5月4日(土)イオンモール東員(三重県):2024年5月5日(日)、5月6日(月・祝)イオンモール下田(青森県):2024年5月11日(土)、5月12日(日)イオンモール和歌山(和歌山県):2024年5月25日(土)、5月26日(日)イオンモール秋田(秋田県):2024年6月1日(土)、6月2日(日)

みに隊士2人に会えるグリーティングイベントを、大型商業施設として初開催!

そのほか、キャラバンでしか手に入らない限定グッズ等の販売も同時開催しています。

※詳細は各モールの公式サイトを確認下さい

テレビアニメ「鬼滅の刃」館内放送

開催期間:2024年4月13日(土)〜5月12日(日)

竈門炭治郎:2024年4月13日(土)〜4月19日(金)冨岡義勇:2024年4月20日(土)〜4月30日(火)胡蝶しのぶ:2024年5月1日(水)〜5月12日(日)

開催場所:全国のイオンモール143施設

※一部モールを除く

テレビアニメ「鬼滅の刃」の人気キャラクターによる、オリジナルの館内放送が展開されます。

お気に入りのキャラクターの声を聞きながら、ショッピングが楽しめる特別な期間です☆

テレビアニメ「鬼滅の刃」×イオンモールアプリ キッズクラブ会員証限定デザイン

開催期間:2024年4月1日(月)〜6月30日(日)

イオンモールアプリ キッズクラブ会員を対象に、テレビアニメ「鬼滅の刃」オリジナルデザインの会員証とアイコンが期間限定で登場します。

イオンモールの館内で楽しむ、テレビアニメ「鬼滅の刃」の謎解きイベント。

『鬼滅の刃 謎解き修業 created by SCRAP』は、2024年4月20日(土)から5月12日(日)まで、全国のイオンモール143施設で開催です☆

※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 竈門炭治郎たちと挑戦する謎解きイベント!イオンモール『鬼滅の刃 謎解き修業』 appeared first on Dtimes.