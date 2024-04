2024年4月1日より、北海道上士幌町に「株式会社十勝トラベル」が開業。

北十勝で初めての旅行会社開業となります。

十勝トラベル

左上:ナイタイ高原牧場 右上:冬の糠平湖 左下:熱気球 右下:タウシュベツ川橋梁

「株式会社十勝トラベル」は多様化するお客様のニーズに応え、旅行の一助となることを目指して設立。

SDGs・脱炭素先行地域の視察を主とした企業・団体向けの視察ツアーや、十勝の観光資源を活用した観光客向けのアクティビティ等を企画・実施していきます。

また今後は、個人・団体問わず、十勝エリアにお住まいの方の企画・手配旅行も請けおっていくとのことです。

企画旅行プラン(1)

《企業・団体》北十勝SDGs視察ツアー

<内容>

第1回脱炭素先行地域に十勝管内より選定された2地域の取り組みを1泊2日で視察します。

カーボンニュートラルなまちづくり(上士幌町)や地方創生モデル「MIRAI COUNTRY」(鹿追町)を掲げる各町の取り組みをご見学いただけます。

<行程>

とかち帯広空港〜上士幌町視察〜カミシホロホテル(泊)〜鹿追町視察〜とかち帯広空港

<料金(税込)>

1組様限定・53,140円〜 (最少催行人数6名様)

(鹿追町)しかおい水素ファーム

企画旅行プラン(2)

《観光》熱気球体験パック

<内容>

上士幌町は1974年に全国で初めての熱気球大会を開催し、それ以来熱気球の町として知られています。

雄大な山々と地平線を目の前にして飛行・体験できるのは十勝ならでは。

人生で何度あるか分からない経験を、上士幌町で楽しめます。

<行程>

カミシホロホテル(泊)〜熱気球搭乗体験(搭乗時間は30〜40分の予定)

※当パックは駅や空港までの送迎はありません。

<料金(税込)>

1組様限定・59,500円〜(最少催行人数1名様)

<条件>

お申込みには各条件があります。

詳しくは公式HPを確認してください。

(上士幌町)熱気球フリーフライト体験

※各ツアー・プランは販売予定のものであり、状況により内容の一部または全てを変更する場合があります。

詳しくは公式HPを確認してください。

取扱商品

・十勝エリア募集型企画旅行(第3種)

・国内受注型企画旅行

・手配旅行

・旅行相談業務

・他社募集型企画旅行の代理販売

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post SDGs視察や熱気球体験など魅力あるツアーを企画!十勝トラベル appeared first on Dtimes.