「CDTVライブ！ライブ！」4時間30分スペシャル タイムテーブル発表
きょう18時30分より放送される音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）のタイムテーブルが発表された。歌で元気をもらえる【Power Songフェス】として、みんなの“パワーソング”が目白押しの4時間30分スペシャルとなる。
【写真】Creepy Nutsは『不適切にもほどがある！』主題歌の「二度寝」を披露
※50音順
※歌唱時間は目安
※生放送につき、放送内容などが変更になる場合あり
【18時台】
ZEROBASEONE「ゆらゆら -運命の花-」
Travis Japan「T.G.I. Friday Night」
FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
【19時台】
竹原ピストル「よー、そこの若いの」
緑黄色社会「Mela!」
■出張ライブ！ライブ！
AKB48「365日の紙飛行機」
平原綾香「Jupiter」
Little Glee Monster「ECHO」
【20時台】
AliA「かくれんぼ」
Number_i「GOAT」
NiziU「Memories」
ME:I「Click」「LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜」
緑黄色社会「ナイスアイディア！」
■出張ライブ！ライブ！
DOZAN11 (三木道三)「Lifetime Respect」
HIPPY「君に捧げる応援歌」
【21時台】
175R「空に唄えば」
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
Number_i「Blow Your Cover」
優里「ビリミリオン」
■踊ってみた企画
Travis Japan「Teenager Forever (King Gnu)」
■出張ライブ！ライブ！
AKB48「カラコンウインク」
Little Glee Monster「ちょ待って！」
【22時台】
Creepy Nuts「二度寝」
NARITA THOMAS SIMPSON「花火と君」
福山雅治「ひとみ」
優里「恋人じゃなくなった日」
【写真】Creepy Nutsは『不適切にもほどがある！』主題歌の「二度寝」を披露
※50音順
※歌唱時間は目安
※生放送につき、放送内容などが変更になる場合あり
【18時台】
ZEROBASEONE「ゆらゆら -運命の花-」
Travis Japan「T.G.I. Friday Night」
FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
竹原ピストル「よー、そこの若いの」
緑黄色社会「Mela!」
■出張ライブ！ライブ！
AKB48「365日の紙飛行機」
平原綾香「Jupiter」
Little Glee Monster「ECHO」
【20時台】
AliA「かくれんぼ」
Number_i「GOAT」
NiziU「Memories」
ME:I「Click」「LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜」
緑黄色社会「ナイスアイディア！」
■出張ライブ！ライブ！
DOZAN11 (三木道三)「Lifetime Respect」
HIPPY「君に捧げる応援歌」
【21時台】
175R「空に唄えば」
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
Number_i「Blow Your Cover」
優里「ビリミリオン」
■踊ってみた企画
Travis Japan「Teenager Forever (King Gnu)」
■出張ライブ！ライブ！
AKB48「カラコンウインク」
Little Glee Monster「ちょ待って！」
【22時台】
Creepy Nuts「二度寝」
NARITA THOMAS SIMPSON「花火と君」
福山雅治「ひとみ」
優里「恋人じゃなくなった日」