鳴沙山・月牙泉風景区に新緑の季節 中国甘粛省敦煌市
3月30日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
【新華社敦煌4月1日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区ではヤナギの新緑が砂漠を彩り、訪れた人の目を楽しませている。
3月30日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3月30日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3月30日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3月30日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3月30日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3月30日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3月30日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3月30日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3月30日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3月30日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）