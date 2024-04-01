＜TRIPLE AXE THE LAST TOUR＞



7月02日(火) 福岡・Zepp Fukuoka7月10日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside7月16日(火) 愛知・Zepp Nagoya7月25日(木) 北海道・Zepp Sappro8月21日(水) 千葉・幕張メッセ イベントホール▼Zepp公演チケット・1Fスタンディング：5,900円(税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)・2F指定席：5,900円(税込・入場時別途ドリンク代)※お一人様4枚まで▼幕張メッセ イベントホール公演チケット・VIPチケット：17,500円(税込) ※一般発売取扱なし ※お一人様2枚まで・1Fアリーナスタンディング：7,500円(税込) ※お一人様4枚まで・スタンド指定席：5,900円(税込) ※お一人様4枚まで【オフィシャル1次先行】受付期間：4/7(日)23:59までhttps://eplus.jp/tripleaxe/