SiM主催＜DEAD POP FESTiVAL＞、第二弾発表にAwich、Crossfaith、YOASOBI、Dizzy Sunfist、SKINDRED＋日割りも
SiM主催による野外フェス＜DEAD POP FESTiVAL 2024＞が6月29日および30日、神奈川県川崎市 東扇島東公園特設会場で開催されることは既報のとおり。このたび、出演アーティスト第二弾アーティストが発表となった。
◆＜DEAD POP FESTiVAL＞ 画像
第一弾発表では、coldrain、HEY-SMITH、HYDE、LiSA、THE ORAL CIGARETTES、ROTTENGRAFFTY、Saucy Dogの7組が発表されていたが、今回は新たに日割りも発表。第二弾アーティストとして、Day1にDizzy Sunfist、Day2にAwich、Crossfaith、YOASOBI、そして海外からSKINDRED (UK)といった5組の出演が決定した。
なお、SiMは全米ツアーに続いて、自身初のヨーロッパツアーから帰国し、先ごろツアー＜“PLAYDEAD” WORLD TOUR SEASON 1 -FiNAL SERiES-＞を東京・Zepp DiverCity公演にて完遂したばかりだ。
■SiM主催フェス＜DEAD POP FESTiVAL 2024＞
6月30日(日) 神奈川県川崎市 東扇島東公園特設会場
open9:00 / start11:30
▼出演者
【DAY 1】SiM / Dizzy Sunfist / HEY-SMITH / HYDE / LiSA / THE ORAL CIGARETTES / Saucy Dog
【DAY 2】SiM / Awich / coldrain / Crossfaith / SKINDRED (UK) / ROTTENGRAFFTY / YOASOBI
and more…
▼チケット
・1日券 前売 9,800円(税込)
・2日通し券 前売 19,000円(税込)
・2日通し券セーフティーゾーン 前売 20,500円(税込)
【オフィシャル2次先行予約受付(全券種)】
受付期間：4/1(月)17:00 〜 4/14(日)23:59
※電子チケットのみ
※小学生以上有料、未就学児は保護者同伴の場合無料
※枚数制限：お一人様4枚まで
※購入時に購入者様の個人情報の入力が必要です
（問）https://deadpopfest.com
＜TRIPLE AXE THE LAST TOUR＞
7月10日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside
7月16日(火) 愛知・Zepp Nagoya
7月25日(木) 北海道・Zepp Sappro
8月21日(水) 千葉・幕張メッセ イベントホール
▼Zepp公演チケット
・1Fスタンディング：5,900円(税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
・2F指定席：5,900円(税込・入場時別途ドリンク代)
※お一人様4枚まで
▼幕張メッセ イベントホール公演チケット
・VIPチケット：17,500円(税込) ※一般発売取扱なし ※お一人様2枚まで
・1Fアリーナスタンディング：7,500円(税込) ※お一人様4枚まで
・スタンド指定席：5,900円(税込) ※お一人様4枚まで
【オフィシャル1次先行】
受付期間：4/7(日)23:59まで
https://eplus.jp/tripleaxe/
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