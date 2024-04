日本蒸留酒酒造組合は、狩野英孝さんが出演する新TVCM「人類よ、甲類で乾杯を!篇」を2024年4月1日(月)より公開!

日本蒸留酒酒造組合新TVCM「人類よ、甲類で乾杯を!篇」&Web限定「舞台裏映像」

タイトル : 人類よ、甲類で乾杯を!篇

放送開始 : 2024年4月1日(月)

放送エリア : 全国(BS-TBS「吉田類の酒場放浪記」)

狩野英孝さんが焼酎甲類アンバサダーを務めるのは、2022年から続いて2023年で3年目。

2024年度は「人類よ、甲類で乾杯を!」を新たなテーマに、焼酎甲類のオリジナルキャラクター狩野英“甲”として、のどごしさっぱり・酔い覚めさわやか・いろいろ割れる、焼酎甲類の魅力を広めていきます。

また2024年4月1日から、新キャンペーンサイトもオープン。

同サイトでは、新TVCM「人類よ、甲類で乾杯を!篇」や、舞台裏“風”密着映像(Web限定ムービー)が視聴できる他、事前のSNSキャンペーンで集まった「みんなの乾杯フォト」が見ることができます。

さらに、新TVCM公開を記念して、手づくり梅酒セットが700名様に、特別賞として、TVCMで使用された狩野英孝さんのサイン入りギターピック付きの限定セットが1名様に当たるプレゼントキャンペーンも実施中です。

キャンペーンサイトURL:

https://www.shochu.or.jp/2024campaign/

新TVCM・Web限定ムービーの見どころ

楽しいことも、大変なことも毎日いろいろあるけれど、焼酎甲類で乾杯すれば心が明日に向かっていく。

そんなのどごしさっぱり・酔い覚めさわやか・いろいろ割れる、焼酎甲類の魅力を、心から焼酎甲類を愛する狩野英甲さんがオリジナル曲に乗せて歌います。

事前のSNSキャンペーンで集まった、「乾杯フォト」にも注目です。

さらに、Web限定「舞台裏映像」ではTVCM撮影当日の狩野さんに密着。

撮影直前、狩野さんならではの、少し独特な準備姿を追うとともに、焼酎甲類に対する熱い想いを語っていただきました。

■日本蒸留酒酒造組合TVCM:「人類よ、甲類で乾杯を!篇(30秒)」ストーリーボード

狩野英孝さんコメント

2023年も焼酎甲類のCMやらせて頂きます!

しかも今回は、いつも応援してくれているファンの方々が撮影に出演して頂きました!みんなと楽しく撮影は進み、かなりダイナミックな作品が出来上がったと思います。

共演者の方、スタッフの方、みんなで力を合わせて撮った2023年のTVCMを、焼酎甲類と美味しいおつまみを用意して見ていただけると嬉しいです!

■制作スタッフリスト(ADKクリエイティブ・ワン+ADKマーケティング・ソリューションズ)

CD :吉田淳平

CMPl :佐藤充

ComPl :松本菜美 近藤翔太

CW :有泉歩美

AD :金子義幸

Pr(CM):増谷緒一

Pr(GR):石井奈美

AE :大久保登

Cas :定方理紗

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 焼酎甲類アンバサダー狩野英“甲”出演!日本蒸留酒酒造組合新TVCM「人類よ、甲類で乾杯を!篇」&Web限定「舞台裏映像」 appeared first on Dtimes.