◆YGの新たな怪物BABYMONSTER、正式デビュー

【モデルプレス=2024/04/01】BIGBANG(ビッグバン)やBLACKPINK(ブラックピンク)を生んだYG ENTERTAINMENTの新人ガールズグループ・BABYMONSTER(ベイビーモンスター)が1日、1st MINI ALBUM『BABYMONS7ER』をリリースし正式デビュー。YGが7年ぶりにローンチした大型新人のメンバーに迫る。2023年3月に配信開始したデビューリアリティプログラム「Last Evaluation」から始まったBABYMONSTER。YGのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが手掛け、BLACKPINKの後を継ぐグローバルゲームチェンジャーとしての期待が託されている。

◆ルカ(RUKA)

◆ファリタ(PHARITA)

◆アサ(ASA)

◆アヒョン(AHYEON)

◆ラミ(RAMI)

◆ローラ(RORA)

◆チキタ(CHIQUITA)

2023年11月にデビューデジタルシングル『BATTER UP』をリリースするも、エースメンバーのアヒョンが健康上の理由で活動休止に。そのアヒョンが約4か月ぶりに復帰を果たし、ついに7人の完全体で正式デビューを果たす。K-POPグループのデビュー曲史上、最短期間でMV再生回数1億回を突破した『BATTER UP』に続き、『BABYMONS7ER』のタイトル曲「SHEESH」もYGの血を体現するパワフルなヒップホップナンバー。優れたボーカル能力を見せつける冒頭からの迫力のビルドアップ、YGガールズグループ定番のオリエンタルサウンドが響くサビ、自信に満ちたラッパーメンバによるカタルシス、BLACKPINK「Kill This Love」を感じさせるマーチングサウンドのブリッジパート、とどめを刺すようなアヒョンの高音から繋がる重厚なクライマックスと、YGの十八番を詰め込んだ壮大な楽曲となっており、幅広いK-POPファンが早くも熱い反応を示している。メンバーは韓国・タイ・日本の多国籍で構成され、ルカとアサはYGのガールズグループ史上初めての日本人メンバー。5月11日、12日には日本初となる単独イベント「BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE」の開催も決定し、注目度が高まっている。生年月日:2002年3月20日出身:日本日本人出身のルカはYGの練習生を5年経験。メンバーの中で最も長い間トレーニングを受けてきた。 生まれつきの才能はもちろん、YG独自のヒップホップアイデンティティが込められた堂々としたラッピング、余裕のあるステージ掌握力まで兼ね備え、「オールラウンダー」として確実な存在感を刻んでいる。生年月日:2005年8月26日出身:タイタイ出身のファリタは、1226分の1という熾烈な競争率を勝ち抜いて選抜された実力派メンバー。 18歳にしてパワフルなボーカル、聴く者の耳を虜にする清らかで上品な音色、クールなダンスラインなど才能を兼ね備え、「Last Evaluation」でも早くから音楽ファンの目に留まった。生年月日:2006年4月17日出身:日本日本出身メンバーのアサは、YGのヒップホップDNAを継ぎ、他とは一線を画す女性ラッパーとして音楽ファンの期待を受けてきた。スピード感のあるラッピング、感性的な声色、センスのあるパフォーマンスまですべてを備え、作詞・作曲能力も卓越。次世代「オールラウンダー」として高く評価されている。生年月日:2007年4月11日出身:韓国歌とラップ、ダンス、ビジュアルまで、すべてを兼ね備えたマルチプレイヤーとして「Last Evaluation」時から最有力エース候補として注目を集めてきた。デビュー前にカバーしたチャーリー・プースの「Dangerously」の歌唱映像は、世界中の音楽ファンから爆発的な反応を得て、再生回数は約4000万回を記録するなどSNS上の話題をさらった。生年月日:2007年10月17日出身:韓国16歳とは思えないソウルフルな感性と優れた声色で、YGを象徴する正統派ボーカルの系譜を受け継ぐ。力強い生歌、ダンスの実力に、楽曲を自分だけの音楽の色で再解釈する能力まで兼ね備えた技術力の高さが評価されている。生年月日:2008年8月14日出身:韓国韓国人メンバーのローラは、「Last Evaluation」当時14歳と思えない繊細な感情表現と曲に対する高い理解度で見るものを驚かせた。清純な魅力はもちろん、相反するソウルフルな音色と爆発的な歌唱力まで兼ね備え、無限の潜在力で注目を集めている。キッズアイドルグループ・U.SSO GIRLSのメンバーとして、NewJeansのヘインらと活動していた過去も。生年月日:2009年2月17日出身:タイ2009年生まれの最年少メンバーで、BLACKPINKのリサに次ぐタイ出身のYG次世代アーティストとして期待を集めている。天性のスター性はもちろん、堅固な音楽的力量を感じさせるポテンシャルの高さ評価され、練習生になってからわずか3ヵ月でプロジェクトに合流した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】