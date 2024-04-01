¡ØUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¥¢¥Ë¥á¥«¥é¡¼ÈÇ¤ÎÄ¶¹ç¶âº²¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼D.C.¤¬È¯Çä!
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ØUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¤è¤ê¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-76SP ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼D.C.¥¢¥Ë¥á¥«¥é¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×(17,600±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2024Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-76SP ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼D.C.¥¢¥Ë¥á¥«¥é¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×(17,600±ß)
¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¡Ø¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼U¡Ù¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¡¢¸¶Åµ¤Ç¤¢¤ë¡ØUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-76¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼D.C.¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¥«¥é¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ËÜÂÎ¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë±ÛÃÒ°ìÍµ¤¬´Æ½¤¤·¡¢¥¢¥Ë¥áÈÖÁÈ¤Î·àÃæ¥«¥é¡¼¤òºÆ¸½¡£¡Ö¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¥Ñ¥ó¥Áº¸±¦¡×¤ä¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥±¥ó°ì¼°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÕÂ°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¤¬·«¤ê½Ð¤¹ÍÍ¡¹¤ÊÉ¬»¦µ»¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´¹âÌó185mm¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
(C)¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯´ë²è¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
2024Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-76SP ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼D.C.¥¢¥Ë¥á¥«¥é¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×(17,600±ß)
ËÜÂÎ¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë±ÛÃÒ°ìÍµ¤¬´Æ½¤¤·¡¢¥¢¥Ë¥áÈÖÁÈ¤Î·àÃæ¥«¥é¡¼¤òºÆ¸½¡£¡Ö¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¥Ñ¥ó¥Áº¸±¦¡×¤ä¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥±¥ó°ì¼°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÕÂ°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¤¬·«¤ê½Ð¤¹ÍÍ¡¹¤ÊÉ¬»¦µ»¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´¹âÌó185mm¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
(C)¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯´ë²è¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó