N・コルダがフォード選手権優勝、米ツアー3連勝飾る
【AFP＝時事】女子ゴルフ米国ツアー、フォード選手権（2024 Ford Championship Presented by KCC）は31日、アリゾナ州ギルバート（Gilbert）のセビルG＆CC（Seville Golf and Country Club、パー72）で最終日が行われ、ネリー・コルダ（Nelly Korda、米国）が通算20アンダーで勝利。出場3大会連続の優勝を飾った。
コルダは最終日を7バーディーノーボギーで回って「65」をマーク。同じく7バーディーを記録し、スコアを6ストローク伸ばした新人のヒラ・ナビード（Hira Naveed、オーストラリア）を2打差で退けた。
コルダは自身シーズン初戦となった1月のLPGAドライブオン選手権（LPGA Drive On Championship 2024）でプレーオフを制して優勝すると、アジア遠征は回避して前週のファーヒルズ朴セリ選手権（Fir Hills Seri Pak Championship 2024）に出場し、そこでもプレーオフで勝利して世界ランキング1位に返り咲いた。
米ツアー3連勝は、アリヤ・ジュタヌガーン（Ariya Jutanugarn、タイ）が2016年に挙げて以来となる。最多記録は1978年にナンシー・ロペス（Nancy Lopez、米国）、2004-05シーズンにアニカ・ソレンスタム（Annika Sorenstam、スウェーデン）がマークした5連勝となっている。
日本勢は古江彩佳（Ayaka Furue）と笹生優花（Yuka Saso）が通算15アンダーで13位タイに入ったのが最高だった。
【翻訳編集】AFPBB News
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