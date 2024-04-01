僕らがガチで買ったもの、こちらです #Amazon新生活セールFINAL【4/1 16時更新】
現在開催中のAmazon新生活セールFINAL。ギズモード・ジャパンのみんなも、お仕事しながらちょいちょいお買い物しております。
ガジェットのみならず、趣味のアイテムやアウトドアアイテム、家電など、バリエーションもさまざま。
みんなが実際に購入したものを覗いてみましょう〜。
※セール品ではないもの、品切れになっているものも含みます。また、変更の可能性もありますので、詳しくは販売ページをご確認ください。
▼4/1（月曜） 16:00更新
KEYUCA (ケユカ) Trevi-T バスチェア (高めの座面/ライトグレー) おしゃれ 風呂 椅子 コンパクト スツール (お手入れ簡単/座り心地/滑り止め)
2,168円
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酢杜氏がじっくり仕込んだ 熟成 梅黒酢 720ml 飲む酢
1,790円
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SKファーム つがる もち麦 美仁 青森県産 はねうまもち 国産100% 雑穀(5kg)
2,952円
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（ライター・山田ちとら）
LED ボール 電球 タイプ 口金直径26mm 100w形相当 昼光色相当 12W 1620ルーメン LEDボール球 95mm径 広配光タイプ 密閉器具対応 屋外器 具対応 ・ 省エネ・高輝度・ 全方向タイプ
1,810円
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LEDランプ 丸型 グロー式工事不要 円形 led蛍光灯 口金可動式 ソケット可動 (FCL) 高輝度 シーリングライト ペンダント 省エネ 全光束 FCL30W代替 30型 30形 30 昼白色
1,680円
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Amazonベーシック 乾電池 単3形 単三電池 アルカリ 保存期限10年 20個セット
698円
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（ライター・中川真知子）
REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン… (カフェオレ風味)
3,116円
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（編集部・かみやまたくみ）
▼3/29（金）23:00更新
サンワダイレクト フットレスト デスク下 足置き 裏表使える2WAY 椅子 足置き ブラック 100-FR030
2,980円
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日清食品 カップヌードル 塩分控えめPRO 1日分のカルシウム&ビタミンD [食物繊維たっぷり] 73g ×12個
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（編集部・金本太郎）
FOCU 腰用 コルセット 猫背ベルト 腰サポーター 薄型 通気性 男女兼用 強力固定 腰負担軽減 背筋補正 スポーツ 仕事用 介護 日本語取扱説明書 black M
2,533円
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by Amazon もち麦パックごはん 150g ×24個 低温製法米 (Happy Belly)
2,274円
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（ライター・武者良太）
TP-Link WiFi スマートプラグ タイマー コンセント 遠隔操作 直差し Echo シリーズ/Google ホーム 対応 音声コントロール サーキュレーター ハブ不要 3年保証 Tapo P105 2個セット
1,890円
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TOSHIBA ニッケル水素電池 充電式IMPULSE 高容量タイプ 単3形充電池(min.2,400mAh) 4本 TNH-3A 4P
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（ライター・小暮ひさのり）
コカ・コーラ 爽健美茶 ラベルレス 500ml ×24本
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琉球 酒豪伝説 プレミアム タブレット 肝臓サポート 6包入り
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ByUR バイユア フェイスパック シートマスク 大容量タイプ 30枚 毛穴 保湿 乾燥肌 弾力 デイリー アクアセラムマスク (プランプハニー)
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（編集部・ヤタガイ）
白光(HAKKO) こて先 1.6D型 FX-600/FX-8801/FX-8803用 T18-D16
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（編集部・amito）