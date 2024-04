ウォルト・ディズニー・ジャパンが、ジェーシービーと提携して発行しているクレジットカード「ディズニー★JCBカード」

「ディズニー★JCBカード」の期間限定デザインとして、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のデザインが登場!

今回は、カードラインナップ追加を記念した「塔の上のラプンツェル」関連の様々なキャンペーンもあわせて紹介していきます☆

ジェーシービー「ディズニー★JCBカード『塔の上のラプンツェル』」クレジットカード

発行期間:2024年4月1日(月)〜2025年6月30日(月)

申込場所:ディズニー・カードクラブ

ディズニー★JCBカードは、ディズニーならではの魅力的な特典がいっぱいの会員専用プログラム「ディズニー・カードクラブ」が利用できる、ディズニーファン必携のカード。

2008年の発行開始より多くの方々に利用されているクレジットカードです。

そんな「ディズニー★JCBカード」の期間限定デザインとして、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』デザインが登場!

券面にはゴンドラの上で「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」が見つめ合い、手を取り合う、作中の印象的なシーンを採用。

ランタンが空に漂う、幻想的な雰囲気の二人を描いた券面です。

またディズニー★JCBカードは、カードラインナップ追加を記念して「塔の上のラプンツェル」に関連した様々なキャンペーンを実施しています。

ポイント交換で東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルに宿泊

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルの宿泊券を、カード利用で貯まるポイントの交換アイテムとして抽選で提供しています。

映画「ウィッシュ」と「塔の上のラプンツェル」の同時上映会を開催

ディズニー★JCBカード会員限定で、ディズニー最新作『ウィッシュ』と『塔の上のラプンツェル』を劇場で鑑賞できる特別な上映会を実施します。

※先着での購入制となります

ディズニーストアクラブとの協同キャンペーンを実施中

ディズニー★JCBカードとディズニーストアクラブ両方の会員の方、かつ期間中にディズニーストア店舗またはディズニー公式オンラインストア ディズニーストア.jpで3,000円(税込)以上お買物をした方の中から抽選で、「ディズニー・オン・アイス」2024日本公演のチケットをプレゼント!

また、ディズニーストアではラプンツェルの紫色のドレス、お花、ランタンモチーフのグッズなど様々なラプンツェル関連グッズを販売中です。

「Rapunzel」Romantic Moments OH MY CAFEにてカード会員特典を提供

開催期間:2024年3月15日(金)〜5月6日(月)※開催期間は店舗によって異なります

会場:

<東京>OH MY CAFE、BOX cafe&space キュープラザ原宿店

<大阪>Collabp Ondex SHINSAIBASHI

<名古屋>kawara CAFE&KITCHEN 名古屋PARCO店

3都市4会場で開催している『「Rapunzel」Romantic Moments OH MY CAFE』

お会計でディズニー★JCBカードを4,000円(税込)以上利用すると、アクリルキーホルダー全5種のうち1点がもらえます☆

『塔の上のラプンツェル オリジナル・サウンドトラック』アルバム保存キャンペーン

『塔の上のラプンツェル オリジナル・サウンドトラック』を所定のサイトからアルバム保存した方へ素敵なプレゼントがあたるキャンペーンを実施。

※詳細は4月中旬ごろディズニー・カードクラブサイトならびにディズニー・ミュージックで発表

「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2024」の公演チケットをポイントと交換

『塔の上のラプンツェル』の楽曲も演奏する「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2024」の公演チケットが、カード利用で貯まるポイントの交換アイテムとして提供されます。

「ディズニー・オン・アイス」2024日本公演 チケット先行販売

開催期間:2024年7月4日(木)〜9月23日(月・祝)

会場:全国11都市にて開催

販売期間:2024年4月1日(月)12:00〜5月10日(金)22:00

2024年のディズニー・オン・アイス “Find Your Gift”では、「ミッキーマウス」と仲間たちが、『塔の上のラプンツェル』『美女と野獣』『リトル・マーメイド』など、世代を超えて愛されるディズニー作品の世界へ案内します!

ディズニー★JCBカードでは会員限定で、公演チケットを先行先着販売。

座席15列目以内の保証でチケットを購入できます。

ディズニー、ディズニー&ピクサー MovieNEX・ブルーレイ・DVD スプリング・キャンペーン

期間/対象店舗:

・2024年4月23日(火)〜:新星堂:アリオ葛西店、ニッケコルトンプラザ店、カルチェ5柏店、船橋ヨーカドー店、四街道ヨーカドー店、イオンモール木更津店

・2024年4月23日(火)〜:Wonder GOO:茂原店、東金店、成東店、富里店、八街店、鎌ヶ谷店、千葉ニュータウン牧の原店、旭店、PLUSつくば店、守谷店

・2024年4月8日(月)〜:タワーレコード:神戸店、イオンレイクタウン店、東浦店、苫小牧店、アリオ亀有店、ららぽーと磐田店、ららぽーとTOKYO-BAY店、アリオ橋本店、大高店、アリオ八尾店

・2024年4月6日(土)〜:バンダレコード イオン板橋店

対象店舗の店頭で、対象商品を購入するとディズニー★JCBカード期間限定デザイン「塔の上のラプンツェル」オリジナルA6クリアファイルセットをプレゼントします。

※無くなり次第終了となります

※店舗により配布方法は異なります。詳しくは店頭にて確認ください

「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」が手を取り合い見つめ合うデザインのディズニー★JCBカードが期間限定で登場。

2024年4月1日(月)から期間限定で発行されている、ディズニー★JCBカード『塔の上のラプンツェル』クレジットカードの紹介でした☆

