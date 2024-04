ヘッドウェア&アパレルのグローバルブランド「 NEW ERA(ニューエラ) 」から、東京・池ノ上にあるショップ「MIN-NANO(ミンナノ)」のオーナー、中津川吾郎さんをディレクターに迎えたコレクションが登場。4月4日(木)より、ニューエラ公式サイトとNEW ERA STOREにて販売がスタートします。お気に入りの帽子と一緒に、春のお出かけを楽しんでみませんか?「NEW ERA」が「MIN-NANO」オーナー・中津川吾郎さんとコラボ

カスタム自転車を中心に、アパレルやカルチャーにまつわる幅広いジャンルのアイテムを、偏ったセレクトで取り扱う「MIN-NANO」。オーナーの中津川吾郎さんは、日本未展開の海外ブランドをいち早くセレクトしたり、企業やブランドとのコラボレーションアイテムの制作・ディレクションを務めたりと、ショップ経営以外にもさまざまな活動をされています。「NEW ERA」とは2020年以来、定期的にコラボレーションアイテムをリリースしており、2024年春夏シーズンよりインラインアイテムのディレクションも担当しているそうですよ。今回のコレクションでも、そんな中津川さんのこだわりがギュッと詰まったアイテムがずらりとお目見え。アイテムにはすべて、ヘッドウェア内側のスウェットバンドに「MIN-NANO」のシグネチャーカラーであるイエローのステッチングが施され、細部への特別なこだわりが感じられます。ニューエラが展開するアイテムではあまり見られない、カラーコンビネーションにも注目です!鮮やかなカラーが目を惹くキャップ「9THIRTY Powered by GORO NAKATSUGAWA(min-nano)ニューヨーク・メッツ ダークロイヤル バーントオレンジバイザー」(税込4400円・写真上)は、ネイビーのクラウンに、鮮やかなオレンジのロゴとバイザーが存在感たっぷりのキャップ。シンプルなカジュアルスタイルに合わせるだけで、コーデがグッとサマになるはずですよ。「9THIRTY Powered by GORO NAKATSUGAWA(min-nano)ニューヨーク・ヤンキース オレンジ リフレクターバイザー」(税込4400円)は、「MIN-NANO」のルーツでもある自転車に使用されている、“リフレクター”を採用。このコレクションならではのアイデアがとってもユニークで、周りに自慢したくなっちゃいそうです。クラウン部分のオレンジカラーも目を惹き、交通安全にも有効かも…!?シンプル派さんは春らしいカラーをチョイスして柔らかなカラーリングが春にぴったりな、「9THIRTY Powered by GORO NAKATSUGAWA(min-nano)ニューヨーク・ヤンキース ワインコルク」(税込4400円)もかわいいですよね。刺繍が目立ちすぎずシンプルなデザインなので、どんな装いにも合わせやすいのがうれしいポイントです。ワンピースなどちょっぴり甘めのスタイリングに、外しとして取り入れてみるのもおすすめ◎NEW ERA SHINJUKUにてイベントも開催されるよコレクション発売日当日の4月4日(木)には、東京・新宿のNEW ERA SHINJUKUにて、中津川吾郎さんが販売員として接客される予定だといいます。NEW ERA REWARDS会員で、本コレクション商品を含む税込8800円以上購入すると、限定ステッカーがもらえるそう。ご紹介した以外にも、ハットタイプなどさまざまなアイテムが登場するので、気になる方はぜひ事前にニューエラ公式ウェブサイトをチェックしてみてくださいね。NEW ERA SHINJUKU住所:東京都新宿区新宿3-37-1 Flags 3F営業時間:11:00〜21:00ニューエラ公式ウェブサイト コレクション一覧https://www.neweracap.jp/参照元:ニューエラジャパン合同会社 プレスリリース