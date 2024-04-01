AZ¤Î¥ª¥é¥ó¥À1ÉôºÇ¶¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¥È¥ë¥³¤Ø¡© º£µ¨24ÆÀÅÀ¤Î¥Ñ¥¦¥ê¥Ç¥£¥¹
AZ¤Î¥®¥ê¥·¥ãÂåÉ½FW¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥¦¥ê¥Ç¥£¥¹(25)¤Ë¡¢¥È¥ë¥³¹Ô¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥È¥ë¥³¡ØFanatik¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¿û¸¶Í³Àª¤¬½êÂ°¤¹¤ëAZ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¥Ñ¥¦¥ê¥Ç¥£¥¹¡£¼ã¼ê»þÂå¤ò¥Ü¡¼¥Õ¥à¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈB¡¢¥ô¥£¥ì¥à¶¤Ç²á¤´¤·¡¢2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤ËAZÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸16¥´¡¼¥ë¡¢ºòµ¨¤Ï12¥´¡¼¥ë¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç24¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤¹¡£
27»î¹ç24¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤Ë¤âÎ©¤Ä¤Ê¤«¡¢ºò½©¤´¤í¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ·øÀªÎÏ¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥¦¥ê¥Ç¥£¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥ë¥³1Éô¤Î¶¯¹ë¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤â¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£»Ô¾ì²ÁÃÍ2200Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó35²¯9000Ëü±ß)¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤Ï¡¢¤½¤Î³èÌö¤«¤éÆüÁý¤·¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ï¤¿¤È¤¨ÁèÃ¥Àï¤Ç¤â³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ï¥Ñ¥¦¥ê¥Ç¥£¥¹°Ê³°¤Ë¤âÅÀ¼è¤ê²°¤òÊ£¿ô¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£21-22¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬24¥´¡¼¥ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¥Á¥§¥³ÂåÉ½FW¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯(28)¤Ï¥Ñ¥¦¥ê¥Ç¥£¥¹¤ÈÊÂ¤Ö³ÍÆÀ¸õÊä¤Î1¿Í¡£
22-23¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼(¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ)¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥ï¥¦¥È¡¦¥ô¥§¥°¥Û¥ë¥¹¥È(31)¤Î2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë³ÍÆÀ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Á¤é¤ÏÁª¼êËÜ¿Í¤ËÉüµ¢¤Î°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿û¸¶Í³Àª¤¬½êÂ°¤¹¤ëAZ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¥Ñ¥¦¥ê¥Ç¥£¥¹¡£¼ã¼ê»þÂå¤ò¥Ü¡¼¥Õ¥à¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈB¡¢¥ô¥£¥ì¥à¶¤Ç²á¤´¤·¡¢2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤ËAZÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸16¥´¡¼¥ë¡¢ºòµ¨¤Ï12¥´¡¼¥ë¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç24¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥¦¥ê¥Ç¥£¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥ë¥³1Éô¤Î¶¯¹ë¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤â¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£»Ô¾ì²ÁÃÍ2200Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó35²¯9000Ëü±ß)¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤Ï¡¢¤½¤Î³èÌö¤«¤éÆüÁý¤·¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ï¤¿¤È¤¨ÁèÃ¥Àï¤Ç¤â³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ï¥Ñ¥¦¥ê¥Ç¥£¥¹°Ê³°¤Ë¤âÅÀ¼è¤ê²°¤òÊ£¿ô¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£21-22¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬24¥´¡¼¥ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¥Á¥§¥³ÂåÉ½FW¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯(28)¤Ï¥Ñ¥¦¥ê¥Ç¥£¥¹¤ÈÊÂ¤Ö³ÍÆÀ¸õÊä¤Î1¿Í¡£
22-23¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼(¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ)¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥ï¥¦¥È¡¦¥ô¥§¥°¥Û¥ë¥¹¥È(31)¤Î2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë³ÍÆÀ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Á¤é¤ÏÁª¼êËÜ¿Í¤ËÉüµ¢¤Î°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£