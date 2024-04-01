

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44866.25 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43804.66 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41954.42 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41765.47 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41735.42 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41090.79 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40416.12 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40319.25 6日移動平均線

40247.63 均衡表転換線(日足)

40104.18 ボリンジャー:＋1σ(13週)



39803.09 ★日経平均株価1日終値



39741.45 25日移動平均線

39679.57 均衡表基準線(日足)

39066.77 ボリンジャー:-1σ(25日)

38797.51 新値三本足陰転値

38604.58 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38471.19 均衡表転換線(週足)

38392.10 ボリンジャー:-2σ(25日)

38253.94 13週移動平均線

37717.42 ボリンジャー:-3σ(25日)

37623.06 均衡表雲上限(日足)

36772.37 75日移動平均線

36403.70 ボリンジャー:-1σ(13週)

35813.02 均衡表基準線(週足)

35681.18 均衡表雲下限(日足)

35473.75 26週移動平均線

34553.46 ボリンジャー:-2σ(13週)

34096.22 200日移動平均線

32703.22 ボリンジャー:-3σ(13週)

32342.92 ボリンジャー:-1σ(26週)

31534.14 均衡表雲上限(週足)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

29212.08 ボリンジャー:-2σ(26週)

26081.25 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 54.34(前日75.65)

ST.Slow(9日) 67.83(前日78.75)



ST.Fast(13週) 90.93(前日88.34)

ST.Slow(13週) 89.59(前日88.64)



［2024年4月1日］



株探ニュース

