　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44866.25　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43804.66　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41954.42　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41765.47　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41735.42　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41090.79　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40416.12　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40319.25　　6日移動平均線
40247.63　　均衡表転換線(日足)
40104.18　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

39803.09　　★日経平均株価1日終値

39741.45　　25日移動平均線
39679.57　　均衡表基準線(日足)
39066.77　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38797.51 　　新値三本足陰転値
38604.58　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38471.19　　均衡表転換線(週足)
38392.10　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38253.94　　13週移動平均線
37717.42　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37623.06　　均衡表雲上限(日足)
36772.37　　75日移動平均線
36403.70　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35813.02　　均衡表基準線(週足)
35681.18　　均衡表雲下限(日足)
35473.75　　26週移動平均線
34553.46　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34096.22　　200日移動平均線
32703.22　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32342.92　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31534.14　　均衡表雲上限(週足)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
29212.08　　ボリンジャー:-2σ(26週)
26081.25　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　54.34(前日75.65)
ST.Slow(9日)　　67.83(前日78.75)

ST.Fast(13週)　 90.93(前日88.34)
ST.Slow(13週)　 89.59(前日88.64)

［2024年4月1日］

株探ニュース