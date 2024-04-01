【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(1日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44866.25 ボリンジャー:＋3σ(26週)
43804.66 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41954.42 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41765.47 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41735.42 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41090.79 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40416.12 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40319.25 6日移動平均線
40247.63 均衡表転換線(日足)
40104.18 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39803.09 ★日経平均株価1日終値
39741.45 25日移動平均線
39679.57 均衡表基準線(日足)
39066.77 ボリンジャー:-1σ(25日)
38797.51 新値三本足陰転値
38604.58 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38471.19 均衡表転換線(週足)
38392.10 ボリンジャー:-2σ(25日)
38253.94 13週移動平均線
37717.42 ボリンジャー:-3σ(25日)
37623.06 均衡表雲上限(日足)
36772.37 75日移動平均線
36403.70 ボリンジャー:-1σ(13週)
35813.02 均衡表基準線(週足)
35681.18 均衡表雲下限(日足)
35473.75 26週移動平均線
34553.46 ボリンジャー:-2σ(13週)
34096.22 200日移動平均線
32703.22 ボリンジャー:-3σ(13週)
32342.92 ボリンジャー:-1σ(26週)
31534.14 均衡表雲上限(週足)
29717.39 均衡表雲下限(週足)
29212.08 ボリンジャー:-2σ(26週)
26081.25 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 54.34(前日75.65)
ST.Slow(9日) 67.83(前日78.75)
ST.Fast(13週) 90.93(前日88.34)
ST.Slow(13週) 89.59(前日88.64)
［2024年4月1日］
株探ニュース