新人ガールズグループVVUP、デビュー曲「Locked On」MV公開…ポジティブなエネルギー

新人ガールズグループVVUPが、独特な魅力で正式にデビューした。本日(1日)、各音楽配信サイトを通じて1stシングル「Locked On」が発売された。タイトル曲「Locked On」は、VVUPのアイデンティティと世界観がよく表れている曲だ。柔らかくも力強いメロディーラインが特徴で、歌詞を活用した楽しいダンスとメンバーたちの歌唱力が際立つ。リスナーに希望と喜びを伝える、彼女たちならではのポジティブなエネルギーがポイントだ。

「Mm..Dońt you worry...yeah」という「Mm...Dońt you worry...yeah」と始まるこの曲は、「Why you look like ecember? You say you freezing up inside wanna surrender Oh why? why? Ah!Ain't even winter! 思い出させてあげるよ I'm bringing back your summer」という歌詞に続く。また「Don't let go ここはone way 私だけを見て 君のために歌うよ Shout Baby! Shout Baby! You know that I be Proud Baby! Proud Baby! You got it ya ya」「終わりなんて意味ない We will find 再び戻れるように If you want it I got it I let it You have it どんな状況が来ても You just put your hand in mine Baby leave it all behind Cause we now two」など、曲全体がポジティブな歌詞で溢れている。さらに「Don't worry Don't worry Don't worry uh Don't worry Don't worry ah Don't worry Don't worry Cause 1 and 1 that equals 2 You know that it's true Oho Don't worry Don't worry Let it go Don't worry I'm still the one that you know Just get it Love is coming strong Never be alone cause my heart on you is locked on」など、繰り返し登場する「Don't worry」という歌詞が、中毒性を高めるサビにVVUPならではのエネルギーが感じられる。VVUPは韓国とインドネシア、タイ出身のメンバーで構成された多国籍ガールズグループだ。プレデビューシングル「Doo Doom Chit」で、新人とは思えない余裕溢れるステージマナーと魅力で注目を集めた。