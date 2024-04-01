NCT WISH、福岡で開催されるK-POPイベント「UTO FEST2024」に出演決定！
4月21日（日）にマリンメッセ福岡A館にて開催されるK-POPイベント「UTO FEST（ユートフェスト）2024」の出演アーティスト第3弾が発表された。
第3弾で発表されたのは、NCTの最後の派生グループを生み出す人気リアリティ番組「NCT Universe : LASTART」から誕生し、2024年2月28日にデビューした6人組のボーイズグループのNCT WISH。先立って発表されたK-POPアーティストのHighlight、WayV、IZ*ONE出身のチェ・イェナ、UNIS、BoA、CHANYEOL、AB6IX、そして、J-POPアーティストのXY、NOAを加えた豪華ラインナップが勢揃いする。
楽天先行チケットは4月3日（水）23:59まで購入することができる。
■公演概要
第3弾で発表されたのは、NCTの最後の派生グループを生み出す人気リアリティ番組「NCT Universe : LASTART」から誕生し、2024年2月28日にデビューした6人組のボーイズグループのNCT WISH。先立って発表されたK-POPアーティストのHighlight、WayV、IZ*ONE出身のチェ・イェナ、UNIS、BoA、CHANYEOL、AB6IX、そして、J-POPアーティストのXY、NOAを加えた豪華ラインナップが勢揃いする。
■公演概要
「UTO FEST 2024」
【日程】
4月21日（日）
[1st] OPEN13:00／START14:00
[2nd] OPEN18:00／START19:00
【会場】
マリンメッセ福岡
【チケット情報】
・A席：12,000円（税込）
・A席（ペンライト付き）：14,000円（税込）
・SS席：16,000円（税込）
・最速先行限定・VIP席：27,000円
※最前方エリア確保/ペンライト・オフィシャルタオル付き/SS席16,000円+アップグレード11,000円
＜楽天チケット先行＞
受付期間：3月28日（木）12:00〜4月3日（水）23:59
当落発表：4月5日（金）18:00予定
販売サイト
◆最速先行にて指定席にご当選、ご入金された方を対象にVIP席へのアップグレード受付を実施いたします。
【VIP特典内容】
・最前方エリア確保
・ペンライト、オフィシャルグッズタオル付
＜最速先行アップグレード受付＞
受付期間：4月1日（月）18:00〜4月3日（水）23:59
当落発表：4月5日（金）18:00予定
※申込ページは後日、楽天チケットより対象者へメールにてご案内させていただきます
※アップグレード受付はクレジットカード決済のみとなります。
・公演に関するお問い合わせ
uto_ent＠naver.com
・チケットお申込みに関するお問合せ
楽天チケットカスタマーサポート
※上記フォームにてお問合せいただいたお客様には、基本的に返信メールにて3営業日以内に回答させていただきます。（土日祝日を除く）
電話：050-5893-9366 （平日10:00〜17:00）
■関連リンク
「UTO FEST 2024」公式HP