ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとサンスターは、「人々が健康で元気な生活を実現するために製品やサービスを提供する」ことをともに目指すパートナーとして2024年4月1日(月)、コーポレート・マーケティング・パートナーシップ契約を締結しました。

これにより両社による社会貢献活動や、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで働くクルーの健康(口腔衛生向上)を支援するほか、両社による協同マーケティング活動の全国展開が実施されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×サンスター コーポレート・マーケティング・パートナーシップを締結

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

具体的な活動内容:

両社による社会貢献活動や、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで働くクルーの健康(口腔衛生向上)を支援ーサンスター財団によるオーラルケア学習コンテンツの提供ーハミガキ製品もしくは、液体ハミガキの提供両社による協同マーケティング活動の全国展開を実施

サンスターグループは、サンスターSA(スイス・エトワ)を中心に、オーラルケア、健康食品、化粧品など消費者向けの製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・スイスSA(スイス)と、自動車や建築向けの接着剤・シーリング材、オートバイや自動車向け金属加工部品などの産業向け製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・シンガポールPte.Ltd.(シンガポール)を中核会社とする企業グループです。

そんなサンスターは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと「人々が健康で元気な生活を実現するために製品やサービスを提供する」ことをともに目指すパートナーとして、2024年4月1日(月)に、コーポレート・マーケティング・パートナーシップ契約を締結しました。

両社は、同パートナーシップを通じ、社会貢献を目指した取組みを行うほかユニバーサル・スタジオ・ジャパンで働くクルー(従業員)やゲストの健康増進をより一層サポートし、多くの人に“超元気”とはじけるような笑顔を届けられるように取り組んでいます。

また、想像を超えるエンターテイニングな創造力で、マーケティングキャンペーン、プロモーションなどの協業が積極的に推進されます。

合同会社ユー・エス・ジェイ 執行役員 副社長CMO 村山 卓氏 コメント

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは「より選ばれる目的地」を目指し、“超感動・超興奮”の体験を通して、“超元気”になって頂けるようゲストの皆様をお迎えしています。

また、ゲストの皆様だけでなくパーク運営の原動力であるすべてのクルーにおいても、心からの笑顔があふれる「最高の職場づくり」を推進しています。

“超元気”に楽しくいきいきと働けることが、ゲストの皆様の満足に貢献できると考えており、この度の協業を通じてサンスター様からのサポートを頂きながら、心身ともに健康で、安心して長く働き続けることができる「より選ばれる企業」を目指してまいります。

サンスター株式会社 代表取締役 宮本 睦久 コメント

サンスターは、人々の健康と生活環境に関わる様々な社会課題を解決することで、人生100年時代、皆様の「幸せな人生と健やかな未来を築く」ことを目指して事業活動を行っています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに来場されるお客様や、それを支える従業員の笑顔の源である、お口の健康を守ることを通して、皆さまの健やかな生活の実現に向けて活動してまいります。

協同マーケティング活動の全国展開や、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで働くクルーの健康(口腔衛生向上)を支援。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとサンスターが締結した、コーポレート・マーケティング・パートナーシップの紹介でした。

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM and © 2024 Sesame Workshop

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post クルーの健康支援や協同マーケティング活動を展開!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×サンスター コーポレート・マーケティング・パートナーシップを締結 appeared first on Dtimes.