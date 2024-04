ZEROBASEONE、5月にカムバック決定！スポイラーフィルムをサプライズ公開

ZEROBASEONEが、5月にカムバックする。ZEROBASEONEは3月31日、香港で開催された「KCON HONG KONG 2024」に出演した。メンバーのソン・ハンビンとジャン・ハオがMCを務める中、ZEROBASEONEは「KCON」でしか見ることができない特別ステージを披露し、グローバルファンから熱い反応を得た。公演終了後、ZEROBASEONEのニューアルバムのスポイラー(ネタバレ)フィルムがサプライズ公開された。ビンテージなムードで制作された映像は「HELLO ZB1」と書かれた表示板から団体写真を撮影するメンバーたちの姿へとつながる。韓国語と英語、中国語のメンバーの3ヶ国語でのナレーションが加わった中、眩しい太陽の下で美しい思い出を積み重ねているZEROBASEONEの姿が収められている。

その後、青空と海、そして砂浜の上に描かれたハートなど夏の雰囲気が感じられる背景とオブジェが順に登場した後、「SUMMER CAME EARLY」というフレーズが登場して映像が終わり、目を引く。ZEROBASEONEは昨年7月、1stミニアルバム「YOUTH IN THE SHADE」と11月にリリースした2ndミニアルバム「MELTING POINT」で2作連続ダブルミリオンセラーに成功し、K-POPの新しい歴史を描いた。2ndミニアルバム以降、約6ヶ月ぶりにカムバックするZEROBASEONEが新しく披露する音楽とパフォーマンスに対するファンの期待がより一層高まっている。