SEVENTEEN、4月29日にベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」を発売！コンセプト予告映像を公開

グローバルに活躍する13人組グループSEVENTEENの韓国ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」の発売が決定した。4月1日、公式SNSにて「17 IS RIGHT HERE」のコンセプト予告映像が公開された。コンセプトティーザーは、新譜のアルバムカバーイメージをアニメーションで表現したもので、映画「グランド・ブダペスト・ホテル」のオリジナルイラストで有名なマックス・ダルトン(Max Dalton)が制作に参加し、SEVENTEENの歴代アルバムが表現されている。

本作品はCDの予約&購入特典としてオフラインイベントなども予定されている。昨年一年間で、韓国でのアルバム累積販売量が1,600万枚を超える大記録を樹立し、「K-POPの新しい歴史」を書いた彼らが、チームの過去・現在・未来の集大成となるベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」でどのような姿を見せるのか、早くも関心が高まっている。韓国だけでなく、日本国内でもめざましい記録を残す彼らは、先日発表された「第38回日本ゴールドディスク大賞」では「ベスト・エイジアン・アーティスト」部門含む6つの賞を受賞。韓国のみならず日本そしてグローバルで活動の幅を広げている。3月30〜31日には仁川(インチョン)・アジアド主競技場にて、スタジアムツアー「SEVENTEEN TOUR "FOLLOW" AGAIN」を開催し、約5.6万人を動員した。4月27〜28日にソウル・ソウルワールドカップ競技場、5月18〜19日に大阪・ヤンマースタジアム長居、5月25〜26日に神奈川・日産スタジアムでツアーを続けていく。グループとしてはもちろん、ソロやユニットとしての活動も更なる飛躍が期待出来るSEVENTEENから今後も目が離せない。

■リリース情報

SEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」

・韓国発売日:2024年4月29日(月・祝)

・日本発売日:2024年4月30日(火)(※日本お届け日/一般店舗店着日)

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



〇商品形態(2形態)

HERE Ver. / HYBJ-05001

HEAR Ver. / HYBJ-05002

日本販売価格:\5,874(税込)



<2バージョン共通>

OUTBOX:W160 x H220(mm) / バージョン別2種

PHOTO BOOK:W148 x H208(mm)88p / バージョン別2種

ARCHIVING BOOK:W148 x H208(mm)44p / バージョン別2種

LYRIC BOOK:W148 x H208(mm)28p / バージョン別2種

TEAM PHOTO BOOK:W148 x H208(mm)12p / バージョン別2種

CD-R / 2DISC / バージョン別2種

FOLDED POSTER:W296 x H416(mm) / バージョン2種

PHOTO CARD SET:W55×H85(mm) / 13EA / バージョン別2種

RANDOM PHOTOCARD:W55×H85(mm) / バージョン別26種中、2種ランダム

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※オフラインイベントなど抽選特典の詳細については後日ご案内いたします。

※チェーン別特典実施店、オフラインイベントなど抽選特典対象店でのご予約・購入に関しましては、韓国チャート(HANTEOチャート、CIRCLEチャート)および日本オリコンランキング、Billboard Japanチャートへ反映されます。



・ご予約&ご購入はこちら



