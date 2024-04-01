¡ÖÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¡×Æ³Æþ¤ÇËÜÎÝÂÇ£³ËÜ¤Ë·ã¸º¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡Âè£¹£¶²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ï·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ¤òÍÞ¤¨¤¿¡ÖÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¡×Æ³Æþ¤ÇÄ¹ÂÇ¤¬·ã¸º¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿£±£¹£·£µÇ¯°ÊÍè¡¢ºÇÄã¤Î¤ï¤º¤«£³ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢ÁöÎÏ¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë»î¹ç±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õÃæÀï¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¸º¤Ã¤¿Âç²ñ¤òÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤«¡£°æËÜÏË»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¾ÍèÅª¤ËÂÇ·âµ»½Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡ÖÈô¤Ó¤¹¤®¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¡¢Åê¼ê¶¯½±¤Î´í¸±¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¿·´ð½à¤Î¥Ð¥Ã¥È»ÈÍÑ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ÆÈ¿È¯ÎÏ¤òÍÞ¤¨¡¢Åê¼ê¤Î°ÂÁ´ÌÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤è¤êÈ¿È¯ÀÇ½¤¬£µ¡ó¡Á£¹¡ó¡¢ÂÇµå½éÂ®¤ÏÌó£³¡¦£¶¡ó¸º¾¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥é¥¤ÂÇµå¤Ï¼ºÂ®¤·¡¢¿Ä¤ÇÂª¤¨¤ÆÄã¤¤ÂÇµå¤òÃÆ¤«¤Ê¤¤¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ç¤ÏÌÚÀ½¤ò»È¤¦Áª¼ê¤â¸½¤ì¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ïºò½Õ¤Î£±£²ËÜ¤«¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤á¤Æ¤ï¤º¤«£³ËÜ¤Ë·ã¸º¡£Ã±ÂÇ¤Ë¤è¤ëÆÀÅÀ¤¬Áý¤¨àÅê¹âÂÇÄãá¤¬¤è¤ê¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶õÃæÀï¤Î¾¯¤Ê¤¤¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¡¢¼çºÅ¼Ô´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎàÂç¤¤¤¡ªá¤È¤¤¤¦À¼¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Á°¿Ê¼éÈ÷¤ÎÂÎ·Á¤Ð¤«¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÌîµå¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡ÁÛÄêÄÌ¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°æËÜ»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÎÂç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬¤Þ¤À¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÀ¸¤¤¿µå¤òÂÇ¤Ä¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ½ÕÂç²ñ¡¢²Æ¤È¤Ê¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤é¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Ä¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼éÈ÷¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡ÄÈà¤é¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â²¿¤¬¹¥¤ß¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ìÊý¤ÇÂÇ¼Ô¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÆ»¶ñ¤ÎÎÏ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡£¶âÂ°À¥Ð¥Ã¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤È¤«À¤¤ÎÃæ¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÊØÍø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÊØÍø¤À¤«¤é¤³¤½»ý¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥¥ë¤òËá¤¯µ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÁª¼ê¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤¤¤Æ¤Ïµå³¦Á´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç³Ø¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏºÆ¤ÓÌÚÀ½¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¶Ä¡¹¤·¤¯¸À¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÂ°¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÇ¤ÁÊý¤ÈÌÚÀ½¤Ï°ã¤¦¡£´·¤ì¤¿¶âÂ°¤¬ÌÚÀ½¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤Þ¤¿´·¤ì¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ÊÄãÈ¿È¯¤Î¡ËÌÚÀ½¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÌÚÀ½¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ã¤Ç¤âÂçÃ«¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢µÈÅÄ¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢Â¼¾å¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤éÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤¿¤«¤éÀ¤³¦°ì¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£µå»ù¤é¤â²ÆÂç²ñ¸å¤ËÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Î£Õ¡½£±£¸¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ±þ¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤¿Áª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö²ÆÂç²ñ¤«¤é¤Î´ü´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶âÂ°¤ÈÌÚ¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡ÊÌÚÀ½¤Ë¶á¤¤¡Ë´ð½à¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ´·¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤ÄÌîµå¤¬¹â¹»¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â¡Ä¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼ÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡