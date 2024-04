(P)&(C) PLEDIS Entertainment (P)&(C) PLEDIS Entertainment

SEVENTEENが、ベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』を発売する。4月1日、公式SNSにて『17 IS RIGHT HERE』のコンセプトティーザーが発表。コンセプトティーザーは、新譜のアルバムカバーイメージをアニメーションで表現したもので、映画『グランド・ブダペスト・ホテル』のオリジナルイラストで有名なマックス・ダルトンが参加し、SEVENTEENの歴代アルバムが表現されている。

SEVENTEEN BEST ALBUM『17 IS RIGHT HERE』

韓国発売日:2024年4月29日(月・祝)

日本発売日:2024年4月30日(火)(※日本お届け日/一般店舗店着日)

予約&購入:https://seventeen.lnk.to/17isrighthere_jpWE



・商品形態:2形態

HERE Ver. / HYBJ-05001

HEAR Ver. / HYBJ-05002

・日本販売価格:¥5,874(税込)

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



≪ 2バージョン共通 ≫

OUTBOX:W160 x H220(mm) / バージョン別2種

PHOTO BOOK:W148 x H208(mm)88p / バージョン別2種

ARCHIVING BOOK:W148 x H208(mm)44p / バージョン別2種

LYRIC BOOK:W148 x H208(mm)28p / バージョン別2種

TEAM PHOTO BOOK:W148 x H208(mm)12p / バージョン別2種

CD-R / 2DISC / バージョン別2種

FOLDED POSTER:W296 x H416(mm) / バージョン2種

PHOTO CARD SET:W55×H85(mm) / 13EA / バージョン別2種

RANDOM PHOTOCARD:W55×H85(mm) / バージョン別26種中、2種ランダム

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。



