BAND-MAIDが、インキュバスのマイク・アインジガー(G)との共作曲「Bestie」を4月17日に配信リリースすることが明らかになった。BAND-MAIDとしては、米・シカゴの野外フェス、ロラパルーザへ出演したその日に発表した「Shambles」以来、実に8カ月ぶりの新曲リリースとなる。2022年5月に、米・セントルイスで開催された<Pointfest Radio Show>に出演したBAND-MAIDのステージを観たマイクがその演奏力の高さと激しいパフォーマンスを絶賛したことから交流が始まり、マイクからのオファーを受け、ともにスタジオへ入り楽曲制作を実施したという。マイク・アインジガーはインキュバスのメンバーとしてはもちろん作家としても著名で、アヴィーチー「Wake Me Up」の共作曲者としても有名だ。

ライブ情報



<INCUBUS(インキュバス)ASIA TOUR 2024>スペシャル・ゲスト : BAND-MAID2024年5月1日(水) 東京ガーデンシアターhttps://tickets.kyodotokyo.com/incubus/<BAND-MAID × The Warning SPECIAL SHOW IN JAPAN>2024年6月12日(水)東京・六本木EXシアター公演詳細:https://bandmaid.tokyo/contents/733903<BAND-MAID THE DAY OF MAID>2024年5月10日(金)東京・Zepp Haneda<BAND-MAID HALL TOUR 2024>2024年6月28日 (金) 愛知・名古屋市公会堂2024年7月5日 (金) 大阪・フェニーチェ堺 大ホール2024年7月14日 (日) 神奈川・神奈川県民ホール公演詳細:https://bandmaid.tokyo/contents/733904