製作によるマーベルドラマ「アイアン・フィスト」(2017‐2018)で主人公アイアン・フィスト/ダニー・ジョンズ役を演じ、スーパーヒーロー集結クロスオーバー作品「ザ・ディフェンダース」(2017)にも同役で登場したフィン・ジョーンズが、(MCU)への参戦を示唆するような匂わせ投稿を行なっていることが話題だ。

Netflixのマーベルシリーズからは、すでにデアデビル/マット・マードック役のチャーリー・コックス、キングピン/ウィルソン・フィスク役のヴィンセント・ドノフリオがMCUに合流済みだ。さらに、MCUでデアデビルが完全復活する新ドラマ「デアデビル:ボーン・アゲイン(原題)」では、パニッシャー/フランク・キャッスル役のジョン・バーンサル、フランクリン・“フォギー”・ネルソン役のエルデン・ヘンソン、カレン・ペイジ役のデボラ・アン・ウォールが続投することも分かっている。

Netflix組からの参加が続々と決まる中、アイアン・フィスト役のジョーンズが自身のInstagramストーリーに、バッグの中に入れたコミック「パワーマン&アイアン・フィスト(原題)」最終号の写真を投稿。米がそのスクリーンショットを残している。バッグの中には「ネバー・エンディング・ストーリー」の小説もあり、単に両作を読んで楽しんでいるだけかもしれないが、組み合わせれば「アイアン・フィスト」が“終わらない”ことを示しているのかもしれない……?

2023年、「ボーン・アゲイン」はストライキによる撮影中断に入ったタイミングで大幅な見直しが行われ、脚本家・監督チームが全員される事態に。その後の大刷新でフォギー&カレンのが決まったため、「ディフェンダーズ」でデアデビルと共闘したアイアン・フィスト役のジョーンズがカムバックする可能性はゼロではなさそうだ。

ジョーンズ本人もMCU参戦については、「あのキャラクターを演じ続けたいですね。成長の余地はたくさんあると思います」と前向きなで、「僕にはできる」とを見せていた。果たして、ジョーズンがMCU参戦となるだろうか。

「デアデビル:ボーン・アゲイン」はにて2025年配信予定。

