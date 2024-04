世界中で大ヒットスタートを切った『ゴジラxコング 新たなる帝国』の続編企画について、早くもアダム・ウィンガード監督が物語の方向性を示唆している。大規模バトルを繰り広げたゴジラとコングがタッグを組むことになる最新作だが、いったい次はどう進むというのか。

『ゴジラxコング 新たなる帝国』では、ゴジラとコングの前に「スカーキング」というコングに似た容姿をした強敵が立ちはだかる。さらに、予告編を見る限り物語の鍵を握っていそうな「スコ」という名のベビー・コングも登場。どうやらコングは自分と同種の存在に遭遇し、新たな発見をしていくことになりそうだ。

前作『ゴジラvsコング』(2021)から監督を続投したアダム・ウィンガードは米で、次回作がゴジラのバッググラウンドを掘り下げる内容になることを予告している。「この先がどう進むかについて、アイデアは間違いなくあります」と語りながら、「もし映画が成功したら、次の映画は今作でコングにやったことのゴジラ版になると思います」と語っているのだ。「彼の物語をさらに深くおし進めていくものになるでしょう」。

ウィンガード監督は以前、『ゴジラvsコング』に始まるトリロジー計画が存在することを。この時は、「あのモンスターたちのさらなる物語を持っていますし、どう進めるかもわかっている」と話すのみだったが、次なる物語ではゴジラをめぐる新発見がありそうだ。

実現の鍵は『ゴジラxコング 新たなる帝国』の結果次第とも語っていたウィンガード監督だが、早くも世界的な大ヒットを。初週3日間での世界興収は1億9,400万ドルを突破し、前作超えも確実視されている。

映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』は2024年4月26日(金)公開。

Source:

The post first appeared on .