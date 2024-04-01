『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』スピッツ、スカパラ、Vaundy、怒髪天、女王蜂ら第1弾出演アーティストを発表
8月16日（金）・8月17日（土）に石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催される『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』の第1弾出演アーティストが発表された。
今回発表されたのは21年ぶりの出演となるスピッツをはじめ、今年で20回目の出演となる東京スカパラダイスオーケストラにVaundy、怒髪天、女王蜂など色彩豊かな27組のアーティストたち。また、YONA YONA WEEKENDERS、Furui Riho、KOTORIの3組はRSR初出演となる。なお、今後も出演アーティストは発表されていく。
第1弾出演アーティスト（27組）
a flood of circle
indigo la End
打首獄門同好会
折坂悠太（band）
9mm Parabellum Bullet
クリープハイプ
KOTORI
ZION
SHE'S
SIX LOUNGE
女王蜂
スピッツ
東京スカパラダイスオーケストラ
怒髪天
Vaundy
ハルカミライ
BAND-MAID
羊文学
ヒトリエ
平井 大
04 Limited Sazabys
フジファブリック
Furui Riho
My Hair is Bad
YONA YONA WEEKENDERS
Lucky Kilimanjaro
ROTH BART BARON