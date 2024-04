8月16日(金)・8月17日(土)に石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催される『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』の第1弾出演アーティストが発表された。

今回発表されたのは21年ぶりの出演となるスピッツをはじめ、今年で20回目の出演となる東京スカパラダイスオーケストラにVaundy、怒髪天、女王蜂など色彩豊かな27組のアーティストたち。また、YONA YONA WEEKENDERS、Furui Riho、KOTORIの3組はRSR初出演となる。なお、今後も出演アーティストは発表されていく。

第1弾出演アーティスト(27組)

a flood of circle

indigo la End

打首獄門同好会

折坂悠太(band)

9mm Parabellum Bullet

クリープハイプ

KOTORI

ZION

SHE'S

SIX LOUNGE

女王蜂

スピッツ

東京スカパラダイスオーケストラ

怒髪天

Vaundy

ハルカミライ

BAND-MAID

羊文学

ヒトリエ

平井 大

04 Limited Sazabys

フジファブリック

Furui Riho

My Hair is Bad

YONA YONA WEEKENDERS

Lucky Kilimanjaro

ROTH BART BARON