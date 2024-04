「ラブライブ!スーパースター!!」Liella!のメンバーとしても活躍する声優・結那が、アーティストプロジェクトLustQueen(読み:ラストクイーン)の始動を発表した。

その全貌はベールに包まれた状態だが、Rockをベースに様々なジャンルをハイブリッドしたバンドサウンドに仕上がっているとのこと。そんなLustQueenのお披露目として、SPICEが新たに企画するライブイベント4月26日(金)渋谷STARLOUNGEで開催される『Drawn to You!! vol.1 powerd by SPICE』への出演が決定。TRiDENT、西沢幸奏という抜群のライブアーティストとの共演で、LustQueenとしてどのようなパフォーマンスを見せるのか期待が高まるところだ。

気になるチケットは本日4月1日(月)12時より先行受付を開始、是非お早めにチェックしていただきたい。

Drawn to You!! vol.1 powerd by SPICE