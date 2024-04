イープラスのエンタメ特化型メディアSPICEが贈る新企画、今ライブハウスで見るておくべき女性アーティストをレコメンドするイベント『Drawn to You!! vol.1 powerd by SPICE』の開催を決定した。

2024年4月26日(金)渋谷STARLOUNGEで開催されるvol.1には、ゲストとして5月22日(水)に3rd Mini Album『spice “X”』のリリースと全国ツアーを控える3人組ガールズロックバンドTRiDENT、これまで数々のアニメ・ゲーム主題歌を担当し、昨年9月に再活動を発表したシンガー西沢幸奏、さらにはラブライブ!スーパースター!!Liella!のメンバーとして活躍する声優・結那のアーティストプロジェクトLustQueenが初陣を飾る。

本日4月1日(月)12時よりイープラスにて先行受付を開始。争奪戦は間違いなし、是非お早めにチェックしていただきたい。