BABYMETALが5月25日(土)、26日(日)にさいたまスーパーアリーナにて主催するフェス「FOX_FEST」(フォックス・フェス)の追加出演アーティストが発表された。今回新たなラインナップとして、アメリカ・オハイオ州より元Attack Attack!のJohnny Franckによるオルタナティブ・ロック/ポップのプロジェクトBilmuriの出演と、昨年BABYMETALやサマーソニック2023のステージに突如として”出現”したマルチバースプロジェクトMETALVERSEが、10代で結成された若手3ピース・インストメタルバンドASTERISMをゲストバンドに迎え、次世代のシーンを担うメンバーで構成されたスペシャルなステージを行うことが決定した。

4月1日(月)正午12:00よりTHE ONE先行 2次受付、OVERSEAS THE ONE 2nd PREORDER (LOTTERY)、クリエイティブマンプロダクション先行、各種プレイガイド先行がスタートしている。BABYMETALは、4月に再び渡米し、サンフランシスコにてDETHKLOKとのコーヘッドラインショーを開催する予定で、ラスベガスでも公演を行う。6月にはヨーロッパでのワンマンライブとフェス出演、8月には「SUMMER SONIC BANGKOK 2024」へのスペシャルゲスト出演が決定している。<ライブ情報>「FOX_FEST」【DAY1】2024年5月25日 (土)、【DAY2】5月26日(日)さいたまスーパーアリーナOPEN 15:00 / START 16:30(5月25日)OPEN 13:00 / START 14:30(5月26日)ARTIST:BABYMETAL, ELECTRIC CALLBOY, POLYPHIA,Bilmuri, METALVERSE (Guest Band ASTERISM)FOX_FEST 特設ページhttps://foxfestjapan.comBABYMETAL Official Websitehttp://www.babymetal.com