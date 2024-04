◆「KCON HONG KONG 2024」香港で初開催

【モデルプレス=2024/04/01】3月30日と31日、世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON HONG KONG 2024」が香港のアジアワールド・エキスポで開催。ここでは、2日間のSHOWの様子を写真とともにレポートする。KCONは、K-POPコンサートと、音楽、ファッション、テレビ、グルメなど、韓国文化のあらゆる側面を体験できるコンベンションが融合したKカルチャーの祭典。2012年にアメリカで始まり、日本、アラブ首長国連邦・アブダビ、フランス、メキシコ、オーストラリア、タイ、サウジアラビアなどアジア・中東・ヨーロッパ・中南米を網羅する代表的なK-カルチャーの象徴的なイベントとして位置づけられてきた。この12年間で、計9ヶ国で開催されたKCONのオフライン累積観客数は約165万人に達する。今回は初の香港進出となり、3月30日、3月31日の2日間に渡って開催された。

◆aespa・ZEROBASEONEら香港に豪華集結

ステージ前のVCRには、スペシャルMCのZEROBASEONE(ゼロベースワン)のジャン・ハオ(ZHANG HAO)とソン・ハンビン(SUNG HAN BIN)、BOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)のジェヒョン(JAEHYUN)、そして最後にaespa(エスパ)のニンニン(NINGNING)が登場し、会場の熱気を高める。DAY1はHIGHLIGHT(ハイライト)による「Shock」で開幕。TWS(トゥアス)、BOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)、xikers(サイカース)、YENA(イェナ)、WayV(ウェイブイ)、aespaがそれぞれステージを披露。BOYNEXTDOORは、KCONならではのカバーステージとしてBTS(ビーティーエス)の「DOPE」を見事にカバー。aespaはドリームステージとしてファンと一緒にコラボパフォーマンスを行い、トリはHIGHLIGHTが務めた。DAY2は、ZEROBASEONEの「In Bloom」で開幕。TEMPEST(テンペスト)、JO1(ジェイオーワン)が登場し、VIVIZ(ビビジ)はドリームステージとしてファンと一緒にコラボパフォーマンスも。後半はDAY6(デイシックス)、SISTER19(シスター・ナインティーン)が盛り上げ、ZEROBASEONEがWanna One(ワナワン)のデビュー曲「Energetic」をカバー。トリはATEEZ(エイティーズ)が圧巻のステージ力で魅せた。(modelpress編集部)aespa、BOYNEXTDOOR、HIGHLIGHT、TWS、WayV、xikers、YENAATEEZ、DAY6、JO1、SISTER19、TEMPEST、VIVIZ、ZEROBASEONEHIGHLIGHT<INTRO><Shock>MCTWS<plot twist><Oh Mymy : 7s>BOYNEXTDOOR<One and Only><OUR>MCxikers<We Don’t Stop><Red Sun>YENA<Good Morning + SMILEY><SMARTPHONE>MCWayV<登場 INTRO><On My Youth- English Version -><Love Talk><Poppin’Love>aespa<登場 INTRO><Drama><Trick or Trick><Next Level- DREAM STAGE -><Spicy- DREAM STAGE ->MCRE-Meeted Stage<BOYNEXTDOOR - DOPE>- 原曲 : BTS -HIGHLIGHT<登場 INTRO><BODY>MENT<Plz don’t be sad><Beautiful night>ZEROBASEONE<In Bloom>MCTEMPEST<Light House><Vroom Vroom>JO1<Fairytale- KOR ver -><Venus>MCVIVIZ<INTRO PERF + Untie><MANIAC- DREAM STAGE -><BOP BOP!>ZEROBASEONE<登場 INTRO><CRUSH><MELTING POINT>DAY6<INTRO + Welcome to the show><You Were Beautiful + Time of Our Life>SISTAR19<NO MORE(MA BOY)><Loving U><Ma Boy>MCRE-Meeted Stage<ZEROBASEONE - Energetic>- 原曲 : Wanna One -ATEEZ<登場 INTRO><Crazy Form><WAVE><BOUNCY(K-HOT CHILLI PEPPERS)>전출연자 Signature Song<POPPIA(inst.)>【Not Sponsored 記事】