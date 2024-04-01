【写真特集】aespa・WayV・JO1・ZEROBASEONEら香港に豪華集結＜KCON HONG KONG 2024セットリスト＞
【モデルプレス＝2024/04/01】3月30日と31日、世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON HONG KONG 2024」が香港のアジアワールド・エキスポで開催。ここでは、2日間のSHOWの様子を写真とともにレポートする。
【写真】BTSのカバーをしたBOYNEXTDOOR
KCONは、K-POPコンサートと、音楽、ファッション、テレビ、グルメなど、韓国文化のあらゆる側面を体験できるコンベンションが融合したKカルチャーの祭典。2012年にアメリカで始まり、日本、アラブ首長国連邦・アブダビ、フランス、メキシコ、オーストラリア、タイ、サウジアラビアなどアジア・中東・ヨーロッパ・中南米を網羅する代表的なK-カルチャーの象徴的なイベントとして位置づけられてきた。この12年間で、計9ヶ国で開催されたKCONのオフライン累積観客数は約165万人に達する。今回は初の香港進出となり、3月30日、3月31日の2日間に渡って開催された。
ステージ前のVCRには、スペシャルMCのZEROBASEONE（ゼロベースワン）のジャン・ハオ（ZHANG HAO）とソン・ハンビン（SUNG HAN BIN）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）のジェヒョン（JAEHYUN）、そして最後にaespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が登場し、会場の熱気を高める。
DAY1はHIGHLIGHT（ハイライト）による「Shock」で開幕。TWS（トゥアス）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）、xikers（サイカース）、YENA（イェナ）、WayV（ウェイブイ）、aespaがそれぞれステージを披露。BOYNEXTDOORは、KCONならではのカバーステージとしてBTS（ビーティーエス）の「DOPE」を見事にカバー。aespaはドリームステージとしてファンと一緒にコラボパフォーマンスを行い、トリはHIGHLIGHTが務めた。
DAY2は、ZEROBASEONEの「In Bloom」で開幕。TEMPEST（テンペスト）、JO1（ジェイオーワン）が登場し、VIVIZ（ビビジ）はドリームステージとしてファンと一緒にコラボパフォーマンスも。後半はDAY6（デイシックス）、SISTER19（シスター・ナインティーン）が盛り上げ、ZEROBASEONEがWanna One（ワナワン）のデビュー曲「Energetic」をカバー。トリはATEEZ（エイティーズ）が圧巻のステージ力で魅せた。（modelpress編集部）
aespa、BOYNEXTDOOR、HIGHLIGHT、TWS、WayV、xikers、YENA
ATEEZ、DAY6、JO1、SISTER19、TEMPEST、VIVIZ、ZEROBASEONE
HIGHLIGHT
＜INTRO＞
＜Shock＞
MC
TWS
＜plot twist＞
＜Oh Mymy : 7s＞
BOYNEXTDOOR
＜One and Only＞
＜OUR＞
MC
xikers
＜We Don’t Stop＞
＜Red Sun＞
YENA
＜Good Morning + SMILEY＞
＜SMARTPHONE＞
MC
WayV
＜登場 INTRO＞
＜On My Youth- English Version -＞
＜Love Talk＞
＜Poppin’Love＞
aespa
＜登場 INTRO＞
＜Drama＞
＜Trick or Trick＞
＜Next Level- DREAM STAGE -＞
＜Spicy- DREAM STAGE -＞
MC
RE-Meeted Stage
＜BOYNEXTDOOR - DOPE＞
- 原曲 : BTS -
HIGHLIGHT
＜登場 INTRO＞
＜BODY＞
MENT
＜Plz don’t be sad＞
＜Beautiful night＞
ZEROBASEONE
＜In Bloom＞
MC
TEMPEST
＜Light House＞
＜Vroom Vroom＞
JO1
＜Fairytale- KOR ver -＞
＜Venus＞
MC
VIVIZ
＜INTRO PERF + Untie＞
＜MANIAC- DREAM STAGE -＞
＜BOP BOP！＞
ZEROBASEONE
＜登場 INTRO＞
＜CRUSH＞
＜MELTING POINT＞
DAY6
＜INTRO + Welcome to the show＞
＜You Were Beautiful + Time of Our Life＞
SISTAR19
＜NO MORE（MA BOY）＞
＜Loving U＞
＜Ma Boy＞
MC
RE-Meeted Stage
＜ZEROBASEONE - Energetic＞
- 原曲 : Wanna One -
ATEEZ
＜登場 INTRO＞
＜Crazy Form＞
＜WAVE＞
＜BOUNCY（K-HOT CHILLI PEPPERS）＞
전출연자 Signature Song
＜POPPIA（inst.）＞
【Not Sponsored 記事】
【写真】BTSのカバーをしたBOYNEXTDOOR
◆「KCON HONG KONG 2024」香港で初開催
KCONは、K-POPコンサートと、音楽、ファッション、テレビ、グルメなど、韓国文化のあらゆる側面を体験できるコンベンションが融合したKカルチャーの祭典。2012年にアメリカで始まり、日本、アラブ首長国連邦・アブダビ、フランス、メキシコ、オーストラリア、タイ、サウジアラビアなどアジア・中東・ヨーロッパ・中南米を網羅する代表的なK-カルチャーの象徴的なイベントとして位置づけられてきた。この12年間で、計9ヶ国で開催されたKCONのオフライン累積観客数は約165万人に達する。今回は初の香港進出となり、3月30日、3月31日の2日間に渡って開催された。
◆aespa・ZEROBASEONEら香港に豪華集結
ステージ前のVCRには、スペシャルMCのZEROBASEONE（ゼロベースワン）のジャン・ハオ（ZHANG HAO）とソン・ハンビン（SUNG HAN BIN）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）のジェヒョン（JAEHYUN）、そして最後にaespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が登場し、会場の熱気を高める。
DAY1はHIGHLIGHT（ハイライト）による「Shock」で開幕。TWS（トゥアス）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）、xikers（サイカース）、YENA（イェナ）、WayV（ウェイブイ）、aespaがそれぞれステージを披露。BOYNEXTDOORは、KCONならではのカバーステージとしてBTS（ビーティーエス）の「DOPE」を見事にカバー。aespaはドリームステージとしてファンと一緒にコラボパフォーマンスを行い、トリはHIGHLIGHTが務めた。
DAY2は、ZEROBASEONEの「In Bloom」で開幕。TEMPEST（テンペスト）、JO1（ジェイオーワン）が登場し、VIVIZ（ビビジ）はドリームステージとしてファンと一緒にコラボパフォーマンスも。後半はDAY6（デイシックス）、SISTER19（シスター・ナインティーン）が盛り上げ、ZEROBASEONEがWanna One（ワナワン）のデビュー曲「Energetic」をカバー。トリはATEEZ（エイティーズ）が圧巻のステージ力で魅せた。（modelpress編集部）
◆「KCON HONG KONG 2024」30日公演出演アーティスト
aespa、BOYNEXTDOOR、HIGHLIGHT、TWS、WayV、xikers、YENA
◆「KCON HONG KONG 2024」31日公演出演アーティスト
ATEEZ、DAY6、JO1、SISTER19、TEMPEST、VIVIZ、ZEROBASEONE
◆KCON HONG KONG 2024セットリスト
◆DAY1
HIGHLIGHT
＜INTRO＞
＜Shock＞
MC
TWS
＜plot twist＞
＜Oh Mymy : 7s＞
BOYNEXTDOOR
＜One and Only＞
＜OUR＞
MC
xikers
＜We Don’t Stop＞
＜Red Sun＞
YENA
＜Good Morning + SMILEY＞
＜SMARTPHONE＞
MC
WayV
＜登場 INTRO＞
＜On My Youth- English Version -＞
＜Love Talk＞
＜Poppin’Love＞
aespa
＜登場 INTRO＞
＜Drama＞
＜Trick or Trick＞
＜Next Level- DREAM STAGE -＞
＜Spicy- DREAM STAGE -＞
MC
RE-Meeted Stage
＜BOYNEXTDOOR - DOPE＞
- 原曲 : BTS -
HIGHLIGHT
＜登場 INTRO＞
＜BODY＞
MENT
＜Plz don’t be sad＞
＜Beautiful night＞
◆DAY2
ZEROBASEONE
＜In Bloom＞
MC
TEMPEST
＜Light House＞
＜Vroom Vroom＞
JO1
＜Fairytale- KOR ver -＞
＜Venus＞
MC
VIVIZ
＜INTRO PERF + Untie＞
＜MANIAC- DREAM STAGE -＞
＜BOP BOP！＞
ZEROBASEONE
＜登場 INTRO＞
＜CRUSH＞
＜MELTING POINT＞
DAY6
＜INTRO + Welcome to the show＞
＜You Were Beautiful + Time of Our Life＞
SISTAR19
＜NO MORE（MA BOY）＞
＜Loving U＞
＜Ma Boy＞
MC
RE-Meeted Stage
＜ZEROBASEONE - Energetic＞
- 原曲 : Wanna One -
ATEEZ
＜登場 INTRO＞
＜Crazy Form＞
＜WAVE＞
＜BOUNCY（K-HOT CHILLI PEPPERS）＞
전출연자 Signature Song
＜POPPIA（inst.）＞
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