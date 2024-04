IVE

韓国6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)が、現在開催中のワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’ IN JAPAN」のファイナル公演を9月4日、5日の2日間にわたり、東京ドームで開催することを発表した。 IVEは、2021年12月に韓国でデビュー。韓国の音楽番組でガールズグループ歴代最速1位を獲得。新人賞と大賞を相次ぎ受賞し、第4世代のK-POP最強女性アイドルグループに躍り出た。韓国最大級のK-POPアワード「MMA」では2年連続大賞を受賞するなど、名実ともにその人気が世界規模に拡大しているIVEが、ついにデビュー当時から念願だった東京ドームのステージに立つ。 本日公開されたコメント映像では「夢にみた東京ドームでファイナルを迎えられることが本当に嬉しい」とし「いつも応援してくれるDIVE(IVEのファンの名称)のおかげ」「いまよりもさらにアップグレードしたIVEで戻ってくる」とファンへの感謝の気持ちと意気込みを伝えている。

「IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’」は、2023年10月7日・8日に蚕室(チャムシル)室内体育館での韓国・ソウル公演からスタートし、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、南米など全19か国を巡る大規模ワールドアリーナツアー。日本公演は昨年11月15日・16日にKアリーナ横浜で開催されたが、チケットは即日完売。2024年1月・2月に追加公演となった福岡公演と大阪公演も立ち見席まで全て完売となり、全6公演で約78,000人を動員した。この度発表されたツアーファイナルとなる東京ドーム公演ではワールドツアーを経てさらに進化したIVEのステージに期待が高まる。■公演情報IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN2024年9月4日(水)開場16:00 / 開演18:00

東京ドーム2024年9月5日(木)開場16:00 / 開演18:00

東京ドーム