AmazonはチャットボットAIの「Claude」を開発するAI開発企業のAnthropicに対し、27億5000万ドル(約4200億円)の追加投資を行うことを発表しました。この取引で、AmazonがAnthropicに投資した金額は合計40億ドル(約6000億円)に達しますが、AmazonのAI開発部門はAnthropicを上回る性能の大規模言語モデルの開発を目指しているとのことです。

Amazon completes $4B Anthropic investment to advance generative AIhttps://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-anthropic-ai-investmentAmazon builds Olympus AI model to compete with Anthropic, OpenAI - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/3/29/24116056/amazon-ai-race-anthropic-olympus-claudeAmazon's AI team faces pressure to outperform Anthropic's Claude models by mid-yearhttps://the-decoder.com/amazons-ai-team-faces-pressure-to-outperform-anthropics-claude-models-by-mid-year/Amazon Makes Fresh AI Push With Accenture, Anthropichttps://www.govtech.com/biz/amazon-makes-fresh-ai-push-with-accenture-anthropicAmazonは2023年9月に、Amazon Web Services(AWS)を基盤とするAIチャットボットとAIチップの開発を進めるため、Anthropicに多額の投資を行うことを発表しました。2023年9月の時点では第1段階として12億5000万ドル(約1900億円)の投資が行われており、今回発表された第2段階の投資によって総額が40億ドルとなります。AmazonがAWSのAI用アクセラレーター&チップ開発を進めるために最大40億ドルをOpenAIのライバル「Anthropic」に投資 - GIGAZINE海外メディアのThe Vergeは、27億5000万ドルはこれまでにAmazonが他社に投資した中で最大の金額であり、大規模言語モデルの開発が巨大テクノロジー企業にとってどれほど重要なのかを物語っていると指摘しています。すでにMicrosoftがOpenAIと緊密に提携してさまざまなAI搭載製品を打ち出している中で、クラウドサービスでMicrosoftと競合するAmazonは、OpenAIのライバルであるAnthropicと協力してAWSでAIモデルを提供すること目指しているとのこと。AWSのデータおよびAI担当バイスプレジデントであるスワミ・シヴァスブラマニアン氏は、「生成AIは私たちの時代において最も革新的なテクノロジーとなる準備が整っており、Anthropicとの戦略的コラボレーションによって、私たちの顧客のエクスペリエンスがさらに向上すると確信しています」とコメントしました。AmazonがAnthropicとの関係を深めている一方で、Amazon内部の汎用人工知能(AGI)チームは、Amazonは数千億個のパラメータを持つコードネーム「Olympus(オリンパス)」という大規模言語モデルを開発中です。AmazonのAGIチームは、2024年半ばまでにAnthropicのAI「Claude」を上回るという積極的な目標を掲げているそうですが、依然としてAnthropicのモデルはAmazonの自社製モデルよりはるかに優れているとのこと。The Vergeに証言したAmazon内部の情報提供者は、「Claudeは私たちと競合しており、緊張させています。これまでのところ、大規模言語モデルをトレーニングせずに使っているチームにとって、Claudeは明らかに勝者です」と述べています。また、Amazonの広報担当者であるマット・ランバート氏はThe Vergeに対し、「最先端の生成AIは常に進歩しており、すべてのユースケースに最適な単一のモデルは存在しないと以前から言ってきました。私たちの目標は常に、Amazonが構築したものだけでなく業界をリードするモデルプロバイダのものも含め、最も幅広い基盤モデルの選択肢をお客様や社内のチームに提供することです」とコメントしました。AI分野におけるAmazonとAnthropicの提携には、コンサルティング企業のAccentureも参画しており、AccentureはAWSを通じて顧客にAnthropicのAIモデルへのアクセスを提供すると発表しました。AWS, Accenture and Anthropic Join Forces to Help Organizations Scale AI Responsiblyhttps://newsroom.accenture.com/news/2024/aws-accenture-and-anthropic-join-forces-to-help-organizations-scale-ai-responsibly