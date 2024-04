GENICが「GENICダンスパフォーマンス月間!」と称して、4月の毎週月曜のよる9時にDance Performance VideoをYouTubeにてプレミア公開する。本日は3月にリリースされた最新アルバム『N_G』に収録されている「New Game!!」のDance Performance動画を公開。「New Game!!」は、ドラマ「絶対BL になる世界VS絶対BL になりたくない男 2024」の主題歌に決定しており、メンバーの小池竜暉が歌詞を手がけている。

『N_G』



発売日:2024年3月6日(水)予約:https://GENIC.lnk.to/N_G_CD■初回生産限定盤A品番:AVCD-63563/BAL+Blu-ray+スマプラ対応[CD収録内容]01. 3rd Overture02. I'll Be There(読売テレビドラマDiVE「好きやねんけどどうやろか」オープニング主題歌)03. New Game!!04. TALK05. 恋愛 [Self Produced by ATSUKI]06. Hallelujah [Self Produced by KAKERU]07. きみといた [Self Produced by YURARI]08. GradatioN [Self Produced by JOE]09. Chill out!! [Self Produced by MAIKI]10. Checkmate [Self Produced by MARIA]11. ラストシーン [Self Produced by RYUKI]12. Flavor13. サヨナラの理由(テレビ朝日系全国放送「musicるTV」 1月度エンディングテーマ)14. Negai_Goto[Blu-ray収録内容]・. 「TALK」Music Video & メイキングドキュメント・. 「Flavor」Music Video & メイキングドキュメント・. 「サヨナラの理由」Music Video & メイキングドキュメント・. 「I’ll Be There」レコーディングムービー & ソロインタビュー・. 特典映像企画 幣楮戮聾綟お知らせします)[封入特典]・トレーディングカード(全21種のうち1種ランダム封入)・フォトカード(全7種のうち1種ランダム封入)・NGロゴステッカー・シリアル特典応募券■初回生産限定盤B品番:AVCD-63564/BAL+Blu-ray+スマプラ対応[CD収録内容]01. 3rd Overture02. I'll Be There(読売テレビドラマDiVE「好きやねんけどどうやろか」オープニング主題歌)03. New Game!!04. TALK05. 恋愛 [Self Produced by ATSUKI]06. Hallelujah [Self Produced by KAKERU]07. きみといた [Self Produced by YURARI]08. GradatioN [Self Produced by JOE]09. Chill out!! [Self Produced by MAIKI]10. Checkmate [Self Produced by MARIA]11. ラストシーン [Self Produced by RYUKI]12. Flavor13. サヨナラの理由(テレビ朝日系全国放送「musicるTV」 1月度エンディングテーマ)14. Negai_Goto[Blu-ray収録内容]・. N_G <メドレーMUSIC VIDEO&メイキングドキュメント>. 収録曲(I’ll Be There / 恋愛 / Hallelujah / きみといた / GradatioN / Chill out!! / Checkmate / ラストシーン)・. ファンクラブツアー『GENImeeting 2023 FUN FOR FAN 〜one stone two birds〜』1部MC集&2部ダイジェストムービー・. 特典映像企画◆幣楮戮聾綟お知らせします)[封入特典]・トレーディングカード(全21種のうち1種ランダム封入)・フォトカード(全7種のうち1種ランダム封入)・NGロゴステッカー・シリアル特典応募券■通常盤品番:AVCD-63565AL+スマプラ対応[CD収録内容]01. 3rd Overture02. I'll Be There(読売テレビドラマDiVE「好きやねんけどどうやろか」オープニング主題歌)03. New Game!!04. TALK05. 恋愛 [Self Produced by ATSUKI]06. Hallelujah [Self Produced by KAKERU]07. きみといた [Self Produced by YURARI]08. GradatioN [Self Produced by JOE]09. Chill out!! [Self Produced by MAIKI]10. Checkmate [Self Produced by MARIA]11. ラストシーン [Self Produced by RYUKI]12. Flavor13. サヨナラの理由(テレビ朝日系全国放送「musicるTV」 1月度エンディングテーマ)14. Negai_Goto. [bonus track]15. Never Gonna stop[初回封入特典]・トレーディングカード(全21種のうち1種ランダム封入)・フォトカード(全7種のうち1種ランダム封入)・NGロゴステッカー・シリアル特典応募券【メンバーセルフプロデュース楽曲】・「恋愛」(読み:こいあい) 作詞:増子敦貴・「Hallelujah​​」 作詞:雨宮翔 ※共作・「きみといた」 作詞:宇井優良梨・「GradatioN​​」 作詞・作曲:西澤呈 ※共作・「Chill out!! ​​」 作詞:西本茉生 ※共作・「Checkmate​​」 作詞:金谷鞠杏 ※共作・「ラストシーン​​」 作詞・作曲:小池竜暉​​ほか収録曲・「TALK」 作曲:小池竜暉​​・西澤呈 ※共作・「Flavor」 作詞・作曲:小池竜暉​​・西澤呈・「サヨナラの理由」 作詞:西澤呈・小池竜暉​​・「I’ll Be There」 作詞:西澤呈・増子敦貴・「New Game!!」 作詞:小池竜暉・「Negai_Goto」 作詞:GENIC・「Never Gonna Stop」 作詞:西澤呈 (通常盤のみBonus track)GENICnation & mu-mo SHOP限定特典mu-mo SHOPにて、<初回生産限定盤A><初回生産限定盤B><通常盤>の3形態セットをご予約・購入いただくと、希望メンバーのミニアクリルスタンドとアクスタケースが特典として付きます!さらに、GENIC オフィシャルファンクラブ“GENICnation”会員のお客様は追加で「メンバー全員直筆サイン入り生写真」が付きます。br>※本特典付きの商品は数量限定となり、2024年1月28日(日)23:59までのご予約(決済完了)分は、確実に確保いたします。※3rd ALBUM『N_G』オンライン個別トーク会は対象外となります。◆Amazon限定特典:メガジャケ※各形態ジャケットデザイン使用◆封入シリアル特典対象期間内に商品に封入されているシリアルナンバー1つで、3rdアルバム特設サイトより、【N賞】【G賞】いずれかに1口ご応募可能となります。N賞:オフラインサイン会 (各会場100名)メンバー全員とのオフラインサイン会にご招待いたします。当日指定の座席から写真・動画撮影が可能です。※ご希望の日程/会場を選択してご応募が可能です。2024年3月17日(日) @東京会場2024年3月27日(水) @大阪会場※会場詳細は当選者へご連絡いたします。G賞:ツアーリハーサル観覧(各会場30名)下記対象公演のリハーサル観覧へご招待いたします。※ご希望の公演を選択してご応募が可能です。2024.03.23(土)【福岡】Zepp Fukuoka2024.03.29(金)【愛知】Zepp Nagoya2024.03.31(日)【大阪】Zepp Osaka Bayside2024.04.07(日)【東京】豊洲PITNo GENIC賞:スペシャルボイスメッセージ(全15種類) ※個別2種類+全員"GENICなしでは生きていけない"そんな胸キュンセリフや目覚ましボイス等、全15種から1種お選びいただけます。※「N賞」「G賞」へご応募の方も視聴可能です。【応募期間】応募受付は終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました。※【No GENIC賞】【New GENIC賞】のみ、2024年5月31日(金)23:59迄何度でもご視聴いただけます。