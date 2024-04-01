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03. New Game!!
04. TALK
05. Îø°¦¡¡[Self Produced by ATSUKI]
06. Hallelujah¡¡[Self Produced by KAKERU]
07. ¤¤ß¤È¤¤¤¿¡¡[Self Produced by YURARI]
08. GradatioN¡¡[Self Produced by JOE]
09. Chill out!!¡¡[Self Produced by MAIKI]
10. Checkmate¡¡[Self Produced by MARIA]
11. ¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡¡[Self Produced by RYUKI]
12. Flavor
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14. Negai_Goto[Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
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08. GradatioN¡¡[Self Produced by JOE]
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14. Negai_Goto
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15. Never Gonna stop[½é²óÉõÆþÆÃÅµ]
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2024.03.23(ÅÚ)¡ÚÊ¡²¬¡ÛZepp Fukuoka
2024.03.29(¶â)¡Ú°¦ÃÎ¡ÛZepp Nagoya
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