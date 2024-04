5月25日(土)、26日(日)にさいたまスーパーアリーナにて開催されるBABYMETAL主催するフェス<FOX_FEST(フォックス・フェス)>の追加出演アーティストが発表された。今回新たなラインナップとして追加されたのは、BilmuriとASTERISMだ。Bilmuriはアメリカ・オハイオ州より元Attack Attack!のJohnny Franckによるオルタナティブ・ロック/ポップのプロジェクト。ASTERISMは10代で結成された若手3ピース・インストメタルバンドで、2023年にBABYMETALや<サマーソニック2023>のステージに突如として出現したマルチバースプロジェクトMETALVERSEのゲストバンドとして登場することになる。

4月1日(月)正午12:00よりTHE ONE先行 2次受付、OVERSEAS THE ONE 2nd PREORDER (LOTTERY)、クリエイティブマンプロダクション先行、各種プレイガイド先行がスタートとなっている。

<FOX_FEST>



【DAY1】2024年5月25日 (土)、【DAY2】5月26日(日)@さいたまスーパーアリーナOPEN 15:00 / START 16:30 (5月25日)OPEN 13:00 / START 14:30 (5月26日)ARTIST:BABYMETAL, ELECTRIC CALLBOY, POLYPHIA, Bilmuri, METALVERSE (Guest Band ASTERISM)THE ONE限定チケット■超MOSH’SH PIT (オールスタンディング)¥16,500 (tax in)整理番号付、未就学児童可、1申込につき1枚まで■超MOSH’SH SEAT(スタンド指定席1列目) ¥16,500 (tax in)全席指定、3歳以下入場不可(4歳以上チケット必要)、1申込につき1枚まで※本チケットのお申込みは「THE ONE - 2024」メンバーが対象です。一般チケット■MOSH’SH PIT(オールスタンディング)¥11,000 (tax in)整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき2枚まで■MOSH’SH SEAT(指定席)¥11,000 (tax in)全指定席、3歳以下入場不可(4歳以上チケット必要)、1申込につき2枚まで■FOXチケット(オールスタンディング)¥5,500 (tax in)整理番号付、小学生以上〜22歳以下(2024年5月31日時点)、1申込につき2枚まで※2枚ご当選された場合、同行者も同様のtana年齢制限となりますので、お申込みの際は十分ご注意ください。※FOXチケットのお客様と同行者は入場時に年齢確認を行います。23歳以上の方は、ご入場をお断りいたしますのでご注意ください。※購入者ご本人と同行者のお名前と生年月日を確認できる顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード・パスポート・免許証など)または書類を2点ご用意ください。※FOXチケットは、「THE ONE先行2次受付」のみの受付となります。また、海外向け受付は行いません。※ご購入いただいたチケットの払い戻しは出来ません。(公演延期、中止の場合除く)※本公演では国内で契約された電話番号(IP電話を除く)が登録されたスマートフォンを利用した「電子チケット」のみとなります。お申込みされ当選された場合、公演当日はご本人・同行者様のスマートフォンがそれぞれ必要となります。スマートフォンをお持ちでない方への、別途受付方法のご用意はございません。予めご了承ください。海外在住者の方は、「海外在住者先行・OVERSEAS THE ONE 2nd PREORDER (LOTTERY)」をお申込みください。※指定席番号または整理番号は公演前日の午後3時にチケット画面にてご案内となる予定です。●THE ONE先行2次受付受付期間(抽選):2024年4月1日(月)12:00 ~ 4月8日(月)23:59当落発表・入金期間:2024年4月13日(土)10:00 ~ 2024年4月16日(火)23:59●OVERSEAS THE ONE 2nd PREORDER (LOTTERY)受付期間(抽選):2024年4月1日(月)12:00 ~ 4月8日(月)23:59当落発表・入金期間:2024年4月13日(土)10:00●クリエイティブマンプロダクション先行受付期間(抽選):2024年4月1日(月)12:00 ~ 4月8日(月)23:59当落発表・入金期間:2024年4月13日(土)10:00 ~ 4月16日(火)21:00●各種プレイガイド先行(ぴあプレリザーブ、イープラスプレオーダー、ローチケプレリクエスト)受付期間(抽選):2024年4月1日(月)12:00 ~ 4月15日(月)23:59当落発表・入金期間:2024年4月19日(金)10:00 ~ 2024年4月23日(火)23:59●ぴあプレリザーブ先行受付期間(抽選):2024年3月25日(月)12:00 ~ 2024年3月31日(日)23:59当落発表・入金期間:2024年4月6日(土)10:00 ~ 2024年4月9日(火)23:59●Amuse+先行受付期間(抽選):2024年3月25日(月)12:00 ~ 2024年3月31日(日)23:59当落発表・入金期間:2024年4月6日(土)10:00 ~ 2024年4月9日(火)23:59●オフィシャル先行受付期間(抽選):2024年3月16日(土)12:00 ~ 2024年3月24日(月)23:59当落発表・入金期間:2024年3月30日(土)10:00 ~ 2024年4月2日(火)23:59●OVERSEAS TICKET PREPRDER (LOTTERY)受付期間(抽選):2024年3月16日(土)12:00 ~ 2024年3月24日(月)23:59当落発表:2024年3月30日(土)10:00※電子チケット(スマートフォン)を紛失・盗難・お忘れなどお手元に無い場合、いかなる理由があってもご入場できません。※購入チケットを第三者に販売する行為はいかなる理由があっても一切禁止としております。転売行為が発見された場合は、出品された方、購入された方ともに公演当日のご入場をお断り、また即刻退場とさせていただきます。※公演の安全確保のため入場時に金属探知機による持ち物検査を実施します。ご入場の際に必要なもの以外はご持参をお控えください。お手荷物は必要最低限のものをご持参いただきますよう、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い致します。※本公演では「MOSH’SH PIT(オールスタンディング)」客席内に「HAPPY MOSH’SH PIT(オールスタンディング)」をご用意します。「MOSH’SH PIT(オールスタンディング)」のお客様で体力に自信の無い方、小さなお子様連れの方、女性の方などを対象としています。※安全のため、飲酒してのご来場はご遠慮下さい。[問]HOT STUFF PROMOTION050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)