ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを運営する合同会社ユー・エス・ジェイは、2024年4月1日に入社式を開催。

2024年度は110名の新入社員が入社。

しゃべくり・ジェネラル・マネージャー(SGM) 綾小路麗華から熱いエールが送られ、パークの人気者たちが会場を盛り上げました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「2024年度入社式」

開催日:2024年4月1日(月)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2024年4月1日(月)に新入社員・約100名を迎える入社式を開催。

5年ぶりにパーク内・会場にて新入社員が一堂に会し、エンターテイメント企業ならではの“超元気”な演出で盛大に行われました。

ウッディー&ウィニーが入場時にサプライズでお出迎え!

開会宣言 しゃべくり・ジェネラル・マネージャー(SGM) 綾小路麗華

続いての開会宣言ではしゃべくり・ジェネラル・マネージャー(SGM) 綾小路麗華が登場!

新しい仲間の入社を、「心の底から嬉しく思っています!」とご挨拶。

緊張した面持ちの新入社員をいじりたおし、リラックスした雰囲気にしてくれます。

「皆様には輝かしい未来と希望しか待ってないのよ!緊張しているヒマなんてないの!

このユニバーサル・スタジオ・ジャパンのテーマはNo Limitよ!限界を持たずにきょうの自分を超えていくの。その私のようにね!」とエールを送りました。

合同会社ユー・エス・ジェイ J.L.ボニエ社長CEO

「新入社員の皆さん、USJへようこそ。皆さんの入社を心より歓迎いたします。

この度、100名以上の新入社員の方をお迎えするのが久しぶりとなっておりますので、弊社としても非常に嬉しく思っております。

昨日の3月31日、多くのゲストがユニバーサル・スタジオ・ジャパンの23周年をお祝いしてくださいました。

今後も様々なエンターテイメントやトラクションを提供していく予定としております。

次の5年から10年のこの弊社のをまたパークの成功に向けての計画を立てておりますので、皆さんがこれから来る5年から10年先のゲストの皆さんの笑顔を作る一員となれることを嬉しく思います。」

人事本部長 田口雅子シニア・バイス・プレジデント

「本日USJに入社してくださった方が110名となります。

USJというのは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンというパークを運営するためのたくさんの部署が存在しています。

そこで1人1人、その分野に精通した人たちがいます。まさに一つの小さな町のように、多様性に満ちた会社です。

今後、このUSJの多様性ダイバーシティというものを組織の力に変化する、昇華する、そういった人になってほしい。

例えば何かをやり遂げるときにいろんな方やいろんな感じ方があるとちょっと大変だったりします。

だけどそんなときは、ぜひ一歩踏み込んで、人の声を理解する、そういったことに努めてみてください。

そういうところからきっと何かが生まれる、それこそがUSJの多様性の強さだと思っています。

そしてもう一つ、社会人1年目を迎えて、これから多くの時間を仕事やキャリアに費やすので、ぜひ皆さん、自分に制限を設けることなく思いっきり楽しんでほしい。

思いっきり何かに挑戦してほしい。そしてたまにもしかしたら思いっきり失敗してしまうかもしれないけれど、でも、No Limitななチャレンジをしていただきたいと思います。」

特別なエンターテイメント

シンガー、エンターテイナーたちが、ショーを繰り広げ、

新入社員を歓迎!

綾小路麗華のリードで、

全員が「NO LIMIT!ダンス」で一体となって盛り上がります!

パークの仲間たちも登場し、全員で記念撮影を行いました。

約100名の新入社員が仲間入り。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「2024年度入社式」のレポートでした。

